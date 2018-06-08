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“Akaryakıt fiyatları enflasyonun tansiyonunu yükseltti”

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyonun tansiyonunu yükselttiği bildirildi.

“Akaryakıt fiyatları enflasyonun tansiyonunu yükseltti”

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyonun tansiyonunu yükselttiği bildirildi.

08 Haziran 2018 Cuma 09:24
“Akaryakıt fiyatları enflasyonun tansiyonunu yükseltti”

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Akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyonun tansiyonunu yükselttiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, mayıs ayında, ürün ve hizmet fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Yine,Mayıs 2018’de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 1,09 birim artarak 100, 96 puana yükseldi. Nisan 2018’deki değer 99,87 puandı.
 

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Son Güncelleme: 08.06.2018 12:28
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