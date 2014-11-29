Akaryakıt Depolama Terminalinin Teslimi Yapıldı

“Akdeniz’deki en büyük akaryakıt depolama ve işletme terminalinin” tamamlanan ilk aşamasının dün inşaat şirketi J&P tarafından, VTT Vasiliko şirketine teslim edildiği haber verildi.

Politis gazetesi, teslimatın 32 aylık çalışmanın ardından yapıldığını belirterek, gemilerin akaryakıt boşaltımı için terminali kullanmaya başlamasının artık an meselesi olduğunu kaydetti.

Terminalin inşası sırasında 800’den fazla işçi çalıştığını kaydeden gazete, çalışmanın ilk aşamasının 300 milyon Euro’ya mal olduğunu aktardı.

J&P inşaat şirketi Genel Müdürü Efthivulos Paraskevaidis açıklamasında, bunun, en büyük çalışmalardan olduğunu belirtti.

VTT Vasiliko CEO’su Yorgos Papanastasiu ise, terminalin 543 metreküp kapasiteli 28 yakıt tankından oluştuğunu, bunun yanında bir bucuk kilometrelik rıhtıma sahip olduğunu söyledi.

Papanastasiu bir soruya karşılık, Güney Kıbrıs’ın terminalin çalışmaya başlamasıyla yılda 20 milyon Euro kazanç elde edeceğini kaydetti.