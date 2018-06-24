Akansoy Türkiye’deki Seçimlerle İlgili Değerlendirmelerde Bulundu!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Asım Akansoy’un, Türkiye’deki seçimlerle ilgili olarak Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.
24 Haziran 2018 Pazar 10:46
Son Güncelleme: 24.06.2018 14:47
Lefkoşa, 24 Haziran 18 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Asım Akansoy’un, Türkiye’deki seçimlerle ilgili olarak Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Asım Akansoy’un, Türkiye’deki seçimlerle ilgili olarak Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.