Akansoy Türkiye’deki Seçimlerle İlgili Değerlendirmelerde Bulundu!



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Asım Akansoy’un, Türkiye’deki seçimlerle ilgili olarak Kathimerini gazetesine değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.





Gazeteye göre, Akansoy, Türkiye’deki seçimlerden galip çıkmasını istediği siyasi gücün, “Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme hakkına saygı duyacak, Kıbrıslı Türklere emrivakiler dayatmayacak, federal çözüm isteğini destekleyecek ve Kıbrıs sorununa, Türkiye’nin AB süreci açısından büyük öneme sahip bir sorun gibi yaklaşacak bir güç olması” gerektiğini söyledi.