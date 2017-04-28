Güney Kıbrıs:
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28 Nisan 2017 Cuma 10:09

Akama Filmi Yönetmeninden Süresiz Açlık Grevi

Kıbrıslı Rum yönetmen Panikkos Hrisanthu’nun, “Akama” filmi dolayısıyla aldığı eleştiriler yüzünden dün açlık grevine başladığı haber verildi.

Akama Filmi Yönetmeninden Süresiz Açlık Grevi
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Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Kıbrıslı Rum yönetmen Panikkos Hrisanthu’nun, “Akama” filmi dolayısıyla aldığı eleştiriler yüzünden dün açlık grevine başladığı haber verildi.

Alithia gazetesine göre, dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Hrisanthu, Akama filminin yol açtığı polemik ve yasaklamaların hala canlı olduğunu, aynı zamanda hala daha bugün ayrımcılıklar ve dışlanmalara maruz kaldığını söyledi.

Açlık grevinin süresiz olduğunu yazan Haravgi ise, açlık grevinin “Uzun Yol” olarak bilinen Lokmacı karşısındaki Ledra caddesinin sonundaki “İrini Salonu” karşısında yapılmakta olduğunu kaydetti.

(İY/HÖ)

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