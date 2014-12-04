Ailece Uyuşturucu Ticareti

Güney Kıbrıs Limasol’da 50 yaşındaki bir baba ve 22 ile 24 yaşlarındaki oğullarının uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, bir ihbar üzerine babanın ve başka bir yerde beraber kalan kardeşlerin evlerinde yapılan aramada çeşitli türde uyuşturucu ve hassas terazi bulunduğunu belirtti.

Şüphelilerin uyuşturucuların kendi kullanımları için olduğunu belirterek, ticaretini yapmadıklarını savunduğunu kaydeden gazete, 24 yaşındaki zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 5 günlük tutuklama kararı alındığını yazdı. Diğerlerinin ise, bazı veriler hala incelendiği için serbest bırakıldığı kaydedildi.