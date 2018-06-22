AİK’in ilk rakibi Vasiliko’da özel elektrik santrali kuruyor

“PEC” KONVANSİYONEL YAKIT VEYA DOĞAL GAZ İLE AİK’TEN DAHA UCUZ ELEKTRİK ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR



Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK) elektrik üretimindeki ilk özel rakibi “Power Energy Cyprus”un (PEK), Vasiliko’da, AİK santralinin hemen yanına, 230 megavat üretim gücüne sahip bir elektrik santrali inşa etmeye başladığı bildirildi.

Politis, “Cyfield’den Elektrik Enerjisi De… Vasiliko’da 230 MW İçin İlerliyor” başlığıyla birinci, “PEC Rekabeti Fullüyor” başlığıyla da iç sayfasından aktardığı haberinde, PEK’in iki buçuk-üç yıl içerisinde elektrik enerjisi üretiminde AİK’in ilk rakibi olmakta kararlı olduğunu yazdı.



Gazeteye göre, bir Rus şirketi olan PEK, 2017 yılında tamamen Cyfield isimli Rum şirketinin eline geçti. Şirket, Vasiliko’da, kendisine ait 46 bin metrekarelik arazide, konvansiyonel yakıtla (diesel) ancak Rum Yönetiminin ithal etmeyi başardığı anda doğal gazla da elektrik üretimi yapacak bir santral inşaatına başladı.PEK’in, altyapı çalışmalarını sürdürdüğü santralinin birleşik devir üniteleri için toplam maliyeti 200 milyon Euro olan iki gaz ve bir buhar türbini imal ve montajı için eylül ayında General Electrik, Siemens ve Ansaldo isimli şirketlerden teklif kabul edeceği kaydedildi.Gazete, PEK’in 2021’den itibaren AİK’in ürettiğinden daha ucuza elektrik üretmeyi hedeflediğine de dikkat çekti.