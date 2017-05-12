Aikb Başkanı Chakrabarti: “çözüm Durumunda 2020 Sonrasında Da Yardım Edebiliriz”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) Başkanı Suma Chakrabarti, Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılabilmesi ve yeniden birleşme durumunda “bankanın faaliyetlerinin 2020 sonuna uzatılıp uzatılmayacağının banka hissedarları arasında görüşüleceğini” belirtti.

Lefkoşa, 12 Mayıs 17: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) Başkanı Suma Chakrabarti, Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılabilmesi ve yeniden birleşme durumunda “bankanın faaliyetlerinin 2020 sonuna uzatılıp uzatılmayacağının banka hissedarları arasında görüşüleceğini” belirtti.

Politis ve diğer gazeteler, AİKB’nin yıllık genel kurul toplantısı sebebiyle Güney Kıbrıs’ta bir araya gelen uluslar arası finans kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının müzakerecileri Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’le Kıbrıs sorununun çözümünün ekonomik boyutları ve çözümün uygulanmasının ekonomik ihtiyaçları konularını ele aldıklarını yazdılar.

Gazete, kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmede Kıbrıs sorununun çözümü durumunda Kıbrıs ekonomisine verilecek teknik, ekonomik ve siyasi desteğin koordinasyonunun ele alındığını belirtirken toplantı sonrasında AİKB Başkanı Suma Chakrabarti’nin ise yaptığı açıklamaya yer verdi.

Chakrabarti açıklamasında, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin ekonomik kazanç payının mevcut durumdan çok daha güçlü ve iyi olduğunu” belirterek “yeniden birleşme durumunda bankanın Kıbrıs’taki görevinin 2020 yılından sonraya uzatılması konusunun bankanın hissedarları arasında ele alınacağını” ifade etti.

Gazete toplantıda Chakrabarti’nin yanı sıra, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey’in yanı sıra Dünya Bankası, Uluslar arası Para Fonu (IMF), Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası yetkililerinin de hazır bulunduğunu yazdı.

Toplantıda, BMGS Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da hazır bulundu.

Simerini gazetesi ise: “AİKB Yatırıma Hazır” başlığı altında verdiği haberinde, Chakrabarti’nin dün AİKB toplantısı çerçevesinde “Kıbrıs’taki yatırım fırsatlarına” ilişkin gerçekleştirilen özel oturumda yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Chakrabarti konuşmasında, AİKB’nin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerini yanından takip ettiğini ve müzakerelerin başarıya ulaşması durumunda, yeniden birleşmeyi gerçek bir ekonomik başarıya dönüştürmek için yatırım yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişki haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Siz Çözün Biz De Sizi Ekonomik Anlamda Destekleyelim – AİKB’den Kıbrıs Sorununa İlişkin Net Mesaj”.

Fileleftheros: “Çözümün Ekonomik Gereksinimlerini Görüştüler – Eide Kurumların Etkin Desteğe Hazır Olduklarını İddia Etti”.

(SB/ŞEB)

