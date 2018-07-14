Aik Ve Kilise’nin Güneş Parkı Ortaklığı



KİLİSE, AİK’E 3 GÜNEŞ PARKI İÇİN ARAZİ KİRALADI, ANCAK 66 MEGAVATLIK PROJENİN YÜZDE 50 ORTAĞI DA OLACAK



Lefkoşa, 14 Temmuz 18 (.): Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu’nun, Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) 66 megavat gücünde üç adet güneş parkı kurma projesi için Lefkoşa-Ayyanni bölgesinde arazi kiraladığı, ancak gayrı resmî bilgilerin, Kilise’nin “bu büyük enerji yatırımının yüzde 50 oranında ortağı da olacağı” yönünde olduğu bildirildi.

Politis “Başpiskopos’tan Akım” başlıklı haberinde Başpiskoposluğun AİK’e arazi kiralamakla kalmayacağını, 66 megavatlık bu büyük projenin yüzde 50 ortağı da olacağına dair gayrı resmî bilgi edindiğine dikkat çekti.

AİK’ten yapılan açıklamaya dayandırılan habere göre Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ve AİK Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Maragkos tarafından dün imzalanan anlaşma, Lefkoşa- Ayyanni’deki “Ahera” bölgesinde Başpiskoposluğa ait bin 928 hektarlık araziye güneş parkları kurulmasını öngörüyor.

İki aşamadan oluşan projenin AİK ve Başpiskoposluğun yakın işbirliğinde hayata geçirileceği kaydedilen habere göre, ilk aşamada her biri 8 megavat gücünde fotovoltaik sistem yerleştirilecek iki; ikinci aşamada ise 50 megavat gücü ile Güney Kıbrıs’taki en büyük güneş parkı olacak park kurulacak.

Edindiği bilgilere dayanarak AİK’in bu üç güneş parkı için kullanılacak Başpiskoposluk arazisinin, PFXT Thermosolar Renewables Ltd’in 50 megavat gücünde Helios Power güneş parkı kurmasına izin verilmesi amacıyla söz verilmiş olduğuna işaret eden gazete, toplam maliyeti yaklaşık 200 milyon Euro olan ve NER300 isimli Avrupa programı tarafından finanse edilmek üzere onaylanan bu özel yatırımın iptal edilecek göründüğünü vurguladı.

Habere göre, Helios Power parkı Rum Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) tarafından ruhsatlandırıldı ancak AİK ve Başpiskoposluk tarafından, aynı araziye üç güneş parkı inşası için başvuru yapılması halinde RAEK, özel şirkete halihazırda vermiş olduğu izni, Enerji Bakanlığı’nın ilan ettiği son yenilenebilir enerji destekleme planı çerçevesinde işleyemeyeceği gerekçesiyle geri çekmek zorunda kalacak. (ŞA/YIL)

