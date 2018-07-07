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Aik Elektrik İletim Hattını Mayınların Olduğu Ara Bölgeye Taşıyor

Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK), “Alambra-Athalassa” arasındaki elektrik iletim hattını, ara bölgedeki mayın tarlasının bitişiğine taşıma konusunda baskı gördüğü bildirildi,

Aik Elektrik İletim Hattını Mayınların Olduğu Ara Bölgeye Taşıyor

Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK), “Alambra-Athalassa” arasındaki elektrik iletim hattını, ara bölgedeki mayın tarlasının bitişiğine taşıma konusunda baskı gördüğü bildirildi,

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:12
Aik Elektrik İletim Hattını Mayınların Olduğu Ara Bölgeye Taşıyor


Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK), “Alambra-Athalassa” arasındaki elektrik iletim hattını, ara bölgedeki mayın tarlasının bitişiğine taşıma konusunda baskı gördüğü bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, bahsi geçen hattın, devre dışı kalması halinde Lefkoşa Rum Kesimi’nin tümünü elektriksiz bırakacağını kaydederken, iletim hattının inşası ve bakımı sırasında meydana gelecek bir krizde, AİK ekiplerinin müdahale edebilmesi için BM Barış Gücü’nden izin alınması gerekeceğini yazdı.
Gazete, elektrik iletim hattında yapılacak bir bakım-onarım işleminin, Türk askerinin müsamahasına da tabi olacağını belirterek, 3,5 kilometrelik mevcut hattın iptal edilerek, şahsi çıkarlar uğruna ara bölgeye 4,5 kilometrelik başka bir hat kurulacağını kaydetti.
Haberde, elektrik iletim hattının taşınması sırasında elektrik kesintisi yaşanmasının kaçınılmaz olacağı, çünkü Vasiliko-Dikelya santrallerinin, Lefkoşa Rum Kesimi’ne yetecek kadar elektrik üretemeyeceği ifade edildi.
 

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Son Güncelleme: 07.07.2018 13:43
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