AİK Çalışanı 4 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti!

Rum Elektrik İdaresi (AİK) çalışanı 42 yaşındaki Yorgos Yeorgiu’nun, Larnaka’da dün, forklift üzerinde, elektrik kablolarına temas eden dalları kesmeye çalıştığı sırada, forklift mekanizmasında meydana gelen bir arıza sonucu 4 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Yeorgiu’nun evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu ve 20 yıldır AİK’te çalıştığını yazdı.

