AİHM’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Güney Kıbrıs’a 2018 yılının ilk 4 ayı içerisinde, çeşitli konulardan 17 bin 800 Euro’luk ceza kestiği bildirildi.
15 Haziran 2018 Cuma 09:09
Son Güncelleme: 15.06.2018 12:52
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Güney Kıbrıs’a 2018 yılının ilk 4 ayı içerisinde, çeşitli konulardan 17 bin 800 Euro’luk ceza kestiği bildirildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Güney Kıbrıs’a 2018 yılının ilk 4 ayı içerisinde, çeşitli konulardan 17 bin 800 Euro’luk ceza kestiği bildirildi.