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AİHM’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM),  Güney Kıbrıs’a 2018 yılının ilk 4 ayı içerisinde, çeşitli konulardan 17 bin 800 Euro’luk ceza kestiği bildirildi.

AİHM’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM),  Güney Kıbrıs’a 2018 yılının ilk 4 ayı içerisinde, çeşitli konulardan 17 bin 800 Euro’luk ceza kestiği bildirildi.

15 Haziran 2018 Cuma 09:09
AİHM’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM),  Güney Kıbrıs’a 2018 yılının ilk 4 ayı içerisinde, çeşitli konulardan 17 bin 800 Euro’luk ceza kestiği bildirildi.

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Haravgi gazetesi, cezalarla ilgili bilgilerin dün, Avrupa Konseyi’nin yeni web sayfasında detaylarıyla yayınlandığını yazdı.

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Son Güncelleme: 15.06.2018 12:52
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