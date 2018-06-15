Aihm’den Güney Kıbrıs’a 17 Bin 800 Euro Ceza

Lefkoşa, 15 Haziran 18 : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Güney Kıbrıs’a 2018 yılının ilk 4 ayı içerisinde, çeşitli konulardan 17 bin 800 Euro’luk ceza kestiği bildirildi.
(GE/HA)
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Lefkoşa, 15 Haziran 18 : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Güney Kıbrıs’a 2018 yılının ilk 4 ayı içerisinde, çeşitli konulardan 17 bin 800 Euro’luk ceza kestiği bildirildi.
Lefkoşa, 15 Haziran 18 : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Güney Kıbrıs’a 2018 yılının ilk 4 ayı içerisinde, çeşitli konulardan 17 bin 800 Euro’luk ceza kestiği bildirildi.
(GE/HA)
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