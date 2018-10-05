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AİHM Kararı Sonrası İlk Kez Bir Başvuru TMK’da Görüşüldü

AİHM Kararı Sonrası İlk Kez Bir Başvuru TMK’da Görüşüldü

05 Ekim 2018 Cuma 09:34
AİHM Kararı Sonrası İlk Kez Bir Başvuru TMK’da Görüşüldü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı dava başvurusu karara bağlanan bir Kıbrıslı Rum’un davasının, ilk kez AİHM kararı sonrası Taşınmaz Mal Komisyonu’nda (TMK) ele alındığı iddia edildi.
Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rum Andriani İoannu’nun TMK’ya yaptığı başvurunun değerlendirilmesi geciktiği gerekçesiyle 2014 yılında AİHM’e yaptığı başvurunun Aralık 2017’de görüşüldüğünü ve İoannu lehine karar çıktığını yazdı.


Haberde, “Koma Tu Yialou” (Kumyalı) bölgesindeki taşınmaz malları için iade ve kullanım kaybından ötürü tazminat talebiyle TMK’ya yaptığı başvurunun, AİHM’de komisyonun işlevselliği konusunda açtığı davayı kazanmasının ardından görüşülmesinin bir ilk olduğu belirtildi. TMK’da 1 Ekim Pazartesi günü başlayan görüşmelerin 3 gün sürdüğü ve komisyonun önümüzdeki hafta veya aylar içerisinde karar vermesinin beklendiğini yazdı.


Haberde, Türk tarafının TMK’daki görüşmeler sırasında İoannu’nun taşınmazları için 60 bin Sterlin tazminat önerdiği, İoannu’nun ise taşınmazlarına bir milyon 500 bin Sterlinlik değer biçtiği belirtilirken, TMK’nın bu davada alacağı kararın Aralık ayında toplanacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde inceleneceği de ifade edildi.             

Son Güncelleme: 05.10.2018 12:40
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