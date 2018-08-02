“Ağustos Avı” Ekololar İle Avcıları Gerdi.

Fileleftheros “Ağustos avı”nın (fassa ve üveyik) Ekologlar Hareketi ile Rum avcılık örgütleri arasında zıtlaşmaya neden olduğunu bildirdi.

Habere göre Hareket, yaz dönemlerinde yapılan avlanmanın yangın tehlikesini daha da artırdığına dikkat çekerek, Rum yetkili makamlarından, bu av konusunda “uyanık” olmalarını istedi. Rum avcılık örgütleri (KOK&DAZ) ise yangınların asıl sebebinin münferit konutlar, ağaç kesme, kuru otların yakılması, atılan sigara izmaritleri, v.b. olduğunu belirterek, geçmişte çıkan birçok büyük yangında, söndürme çabalarına avcıların en ön saflarda katıldığını kaydetti.

Açıklamada “avcılar çoğu kez kendilerini tehlikeye atarak yangın söndürme çalışmalarına katılırken bazıları gösteri yapmak için stüdyodan stüdyoya koşuyordu” ifadesine de yer verildi.





