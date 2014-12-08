Ağrotur’da Moraller Bozuk

ÇOK AZ TORNADO TAM KULLANIMDA

İNSANİ YARDIMLARI YEDİLER

İNGİLİZ BAKANLIK YALANLADI

Kıbrıs’ta Ağrotur İngiliz Üssü’ndeki havacılık personelinin moralinin düşük olduğu, Irak’a düzenlenen operasyonlarda kullanılan Tornado uçaklarının yıpranmış bir durumunda bulunduğu ve sunulan yemeklerin kötü olduğu haber verildi.

Simerini gazetesi “Ağrotur Dökülüyor… Bitkin Personel, Kötü Yemek, Yıpranmış Tornadolar” başlıklarıyla verdiği haberinde, BBC’nin, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) adı açıklanmayan bir personelin mektubuna dayanarak Ağrotur Üssü’yle ilgili yaptığı haberi aktardı.

Gazete haberde yazılanlara göre Ağrotur’daki RAF personelinin bitkin ve moralinin bozuk olduğunu kaydetti.

102 adet İngiliz Tornado savaş uçağından sadece 16’sının tam mücadele standartlarında olduğunu ve bunlardan yarsının Irak’ta IŞİD’e karşı operasyonlar düzenlemek için Ağrotur’da bulunduğunu belirten gazete, Ağrotur’daki uçakların yaşlarından dolayı, özellikle motorlarının uzun zaman alan bakım gerektirdiğini aktardı.

Gazete bu durumdan dolayı çoğu gün 2 ya da 3 Tornado’nun Irak üzerinde operasyon için kullanılabilir olduğunu yazdı.

Yazılanlara göre Ağrotur’da hastane olmamasının da eleştirildiğini aktaran gazete, yememeklerin de kötü olduğunu belirtti.

Hava filosu komutanının İngiliz Üslerini ziyareti sırasında yemeklerden şikayet edildiğini belirten gazete, komutanının sunulan yemeğe sinirlenerek insani yardım olarak ayrılan bir erzak paletini açtığını ve bu yemeğin İngiliz havacılara verilenlerden daha iyi olduğunu söyleyerek bunları (askerlere) dağıttığını belirtti.

Öte yandan gazete İngiltere Savunma Bakanlığı’nın BBC’nin bu haberine tepki göstererek yazılanları kısmen yalanladığını aktarırken, personelin, artan insani yardım erzakını bir kez denediğini kabul ettiğini kaydetti.

Alithia gazetesi BBC’nin haberini “BBC: Ağrotur’da Sefil Yaşam Koşulları” başlığıyla verirken, Fileleftheros gazetesi haberinde “Ağrotur’da Yıpranmış Tornadolar” başlığını kullandı.