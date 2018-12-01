Ağrotur Üssünde Eğitim Tatbikatı Yapılacak

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Ağrotur İngiliz Üssü’nde, 4 Aralık Salı günü, güvenlik konularıyla ilgili hazırlıkla alakalı bir eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği haber verildi.



Haravgi gazetesi, konu hakkında yapılan açıklamaya dayanarak “İngiliz üsleri civarında yaşayanların ve çalışanların güvenliğinin, İngiliz üsleri yönetimi için oldukça önemli olduğunun belirtildiğini” aktardı.



“Bu amaçla, acil durum hizmetleri ve acil eylem gruplarının hazır olup olmadığını belirli aralıklarla kontrol etmenin gerekli olduğu” belirtilen açıklamada, İngiliz Üslerinin halkı, tatbikatın yapılacağı gün içerisinde sirenler çalması ve personel trafiğinden ötürü endişelenmemeye çağırdığı da ifade edildi.



Gazete, Rum Haber Ajansı KİPE’nin İngiliz Üs kaynaklarından edindiği bilgiye göre, tatbikatın Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Prenses Kate’in 5 Aralık’ta üsse yapmaları beklenen ziyaretle bir alakasının olmadığını da ekledi.



(İY/ŞEB)





