banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967
Kemal Samani herkesi üzdü
KEMAL SAMANİ HERKESİ ÜZDÜ
Lefkoşa’da kundaklama
LEFKOŞA’DA KUNDAKLAMA
Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Girne’de uyuşturucu
Kapat

Ağrotur Üssünde Eğitim Tatbikatı Yapılacak

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Ağrotur İngiliz Üssü’nde, 4 Aralık Salı günü, güvenlik konularıyla ilgili hazırlıkla alakalı bir eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği haber verildi.

Ağrotur Üssünde Eğitim Tatbikatı Yapılacak

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Ağrotur İngiliz Üssü’nde, 4 Aralık Salı günü, güvenlik konularıyla ilgili hazırlıkla alakalı bir eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği haber verildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:25
Ağrotur Üssünde Eğitim Tatbikatı Yapılacak

Lefkoşa, 1 Aralık 18 : Ağrotur İngiliz Üssü’nde, 4 Aralık Salı günü, güvenlik konularıyla ilgili hazırlıkla alakalı bir eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği haber verildi.

Haravgi gazetesi, konu hakkında yapılan açıklamaya dayanarak “İngiliz üsleri civarında yaşayanların ve çalışanların güvenliğinin, İngiliz üsleri yönetimi için oldukça önemli olduğunun belirtildiğini” aktardı.

“Bu amaçla, acil durum hizmetleri ve acil eylem gruplarının hazır olup olmadığını belirli aralıklarla kontrol etmenin gerekli olduğu” belirtilen açıklamada, İngiliz Üslerinin halkı, tatbikatın yapılacağı gün içerisinde sirenler çalması ve personel trafiğinden ötürü endişelenmemeye çağırdığı da ifade edildi.

Gazete, Rum Haber Ajansı KİPE’nin İngiliz Üs kaynaklarından edindiği bilgiye göre, tatbikatın Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Prenses Kate’in 5 Aralık’ta üsse yapmaları beklenen ziyaretle bir alakasının olmadığını da ekledi.

(İY/ŞEB)                      


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Bakanlar Kurulu Yolcu Bilgilerinin Kullanılmasıyla İlgili Yasayı Onayladı
Rum Bakanlar Kurulu Yolcu Bilgilerinin Kullanılmasıyla İlgili Yasayı Onayladı
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mısır’da Savunma Fuarına Katılacak
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Mısır’da Savunma Fuarına Katılacak
Apostolos Andreas Manastırı’nda Ayin
Apostolos Andreas Manastırı’nda Ayin
Güney Kıbrıs “türk İhlallerini” Bm’ye Şikayet Etti
Güney Kıbrıs “türk İhlallerini” Bm’ye Şikayet Etti
Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Yasa Önerisi Meclisten Geçti
Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Yasa Önerisi Meclisten Geçti
Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrugalos Kipe’ye Röportaj Verdi
Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Katrugalos Kipe’ye Röportaj Verdi
Kiprianu: “anastasiadis İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon İçin Çalıştığı Konusunda Beni İkna Etmedi”
Kiprianu: “anastasiadis İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon İçin Çalıştığı Konusunda Beni İkna Etmedi”
“anastasiadis Müzakereler Başlamadan Önce Ankara Ve Akıncı’nın Tezlerini Yazılı İstiyor” İddiası
“anastasiadis Müzakereler Başlamadan Önce Ankara Ve Akıncı’nın Tezlerini Yazılı İstiyor” İddiası
Güney Kıbrıs İle Sırbistan Arasında 5 İşbirliği Memorandumu İmzalandı
Güney Kıbrıs İle Sırbistan Arasında 5 İşbirliği Memorandumu İmzalandı
Anastasiadis, Kiprianu İle Görüştü
Anastasiadis, Kiprianu İle Görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim