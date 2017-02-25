Güney Kıbrıs:
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25 Şubat 2017 Cumartesi 08:29

Ağrotur Bölgesine Güneş Parkı

Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Ağrotur bölgesinde Kıbrıs’ın en büyük güneş parkını yapmayı planladığı bildirildi.

Ağrotur Bölgesine Güneş Parkı
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Lefkoşa, 25 Şubat 17 : Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Ağrotur bölgesinde Kıbrıs’ın en büyük güneş parkını yapmayı planladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yılda 34 bin MWh elektrik üretebilecek güneş parkının, İngiliz Üsleri askeri havaalanı ile Ağrotur sulak alanı arasındaki Limasol Metropolitliği’ne ait toprağa yapılmasının istendiğini yazdı.

Proje kapsamında şu anda çevresel etki değerlendirme çalışmasının yapılmakta olduğunu kaydeden gazete, güneş parkının inşasına onay verilmesi durumunda, İngiliz Üsleri’nden nihai onayın isteneceğini belirtti.

Gazete, projenin maliyetinin 20 milyon Euro’dan fazla olmasının beklendiğini de aktardı.

(HC/GÜL)

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