Ağrotur Bölgesine Güneş Parkı

Gazete, projenin maliyetinin 20 milyon Euro’dan fazla olmasının beklendiğini de aktardı.

Proje kapsamında şu anda çevresel etki değerlendirme çalışmasının yapılmakta olduğunu kaydeden gazete, güneş parkının inşasına onay verilmesi durumunda, İngiliz Üsleri’nden nihai onayın isteneceğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi, yılda 34 bin MWh elektrik üretebilecek güneş parkının, İngiliz Üsleri askeri havaalanı ile Ağrotur sulak alanı arasındaki Limasol Metropolitliği’ne ait toprağa yapılmasının istendiğini yazdı.