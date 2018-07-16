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AGİT’in sözlüğü Güneyde istifaya neden oldu

Rum Edebiyatçılar Birliği’nde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) destekleriyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlükten dolayı istifalar yaşandığı bildirildi. 

AGİT’in sözlüğü Güneyde istifaya neden oldu

Rum Edebiyatçılar Birliği’nde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) destekleriyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlükten dolayı istifalar yaşandığı bildirildi. 

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:05
AGİT’in sözlüğü Güneyde istifaya neden oldu

Rum Edebiyatçılar Birliği’nde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) destekleriyle gazeteciler için oluşturulan tavsiye niteliğindeki “Önem Taşıyan Kelimeler” adlı sözlükten dolayı istifalar yaşandığı bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi Rum Edebiyatçılar Birliği Başkanı Leonidas Galazis ve Başkan Yardımcısı Angela Kaymaklioti’nin, sözlüğe karşı oluşan tepkiler ve sözlük yazarları arasında Birlik Genel Sekreteri Maria Siakkali’nin de yer alması nedeniyle dün istifalarını sunduklarını yazdı.

Galazis’in dün bir sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz itibariyle Başkanlıktan istifa ettiğini ve Yönetim Kurulu’ndan ayrıldığını duyurduğunu kaydeden gazete, Kaymaklioti’nin de yorum kısmında kendisinin de istifa ettiğini belirttiğini belirtti.

Haberde Galazis, Kaymaklioti ve Birlik üyesi Nasa Patapiu imzalı, önceki gün yapılan bir açıklamada, Rum Edebiyatçılar Birliği’nin sözlüğün yazımına hiçbir şekilde müdahil olmadığının belirtildiği de aktarıldı. 

SİAKALLİ DE İSTİFA ETTİ

Öte yandan Alithia gazetesi, Birlik Genel Sekreteri ve sözlük yazarlarından Maria Siakkali’nin, sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabında yaptığı paylaşımda, Galazis ve Kaymaklioti’nin istifalarını geri çekmeye çağırarak, kendisinin istifa ettiğini duyurduğunu yazdı. 

Habere göre Siakalli açıklamasında, Birlik ve Yönetim Kurulu’ndan herhangi bir üye sözlüğe yönelik destek ve kabul beyanında bulunmamasına rağmen, hatalı bir şekilde Birliğe karşı bu izlenimin yaratıldığı da belirtti.

 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 10:41
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