Agit Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir’den Açıklamalar





“KIBRISLI TÜRK VE KIBRISLI RUM GAZETECİ DÜNYASININ ÇABASINDAN CESARETLENDİK”Lefkoşa, 10 Temmuz 18 : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, kaliteli gazeteciliği artırma adına Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların gazetecilik dünyasının çabasından dolayı çok cesaretlendiklerini ifade etti.Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs’ta bugün açılacak olan “Genç Gazeteciler Değişim Programı” sergisi ile “Kıbrıs Diyaloğu” programının bir parçası olan “Terminoloji Sözlüğü’”nü (Glossary) sunacak olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir’in “Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı”na yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi.Habere göre sözlüğün ne olduğu, kimler tarafından hazırlandığı ve benzerinin olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Desir, bunun, Basın Özgürlüğü Ofisi’nin bir inisiyatifi olduğunu ve bu tür bir sözlüğün oluşturulmasına ofisinin ilk kez katıldığını ifade etti.“Kıbrıs Diyaloğu” programının, uluslararası alanda ve Kıbrıs’ta basın özgürlüğüne ilişkin zorluklar konusunda ofisinin ve ofisinden temsilcilerin katıldığı Kıbrıs’taki bir tartışmanın ardından Mart 2017’de başladığını ifade eden Desir, o tartışmadan aylar sonra ofisinin, karşılıklı anlayış ve kaliteli gazeteciliğin ileriye götürülmesi için gazeteci birlikleriyle ve gazetecilerle çalışmak amacıyla söz konusu programı oluşturduğunu belirtti.Bu programın o zamandan beri, gazetecilik standartları, etik, öz düzenleme gibi konuların da dahil olduğu çeşitli konuları tartışmaları ve görüşmeleri için bir platform sağladığını için ifade eden Desir, bu programın, 14 genç gazetecinin diğer toplumun medya kuruluşlarında bir haftalığına çalışmasıyla zirveye çıktığını da belirtti.ÜÇ DİLLİ BROŞÜRDesir, gazetecileri çalışmalarında desteklemesi mümkün olan gönüllü bir araç sunulması amacıyla, genellikle iki toplum tarafından kullanılan, hassas olabilecek bazı ifadelere yönelik sözlüğün oluşturulmasına geçtiğimiz ekim ayında ofisi tarafından başlandığını ifade etti.Bunun kullanımının tamamen isteğe bağlı olduğunu söyleyen Desir, belli kelimelerin kullanımını ne kısıtladığını, ne de empoze ettiğini dile getirdi.Desir, bunun ayrıca alternatif çözümlerin, kaliteli gazetecilik ve daha iyi anlayışa katkı koyduğunu anlattığını belirtti.Bunun, Türkçe, Yunanca ve İngilizce şeklinde üç dilde broşür olarak yayımlanacağını ifade eden Desir, bunu kullanıp kullanmayacaklarına gazetecilerin karar vereceğini söyledi.Desir, ofisinin, her iki toplumdan medyada, deneyimli uzmandan oluşan gruba, Londra’da bulunan Etik Gazetecilik Ağı işbirliğiyle, gazetecilerin çalışmalarını destekleyecek bir sözlük oluşturulması görevini verdiğini belirtti.Sözlüğe ilişkin bazı tepkilerin gösterildiğini bildiğini söyleyen Desir, ancak bu tepkilerin çoğu kez yanlış bilgilere dayandığını gördüğünü de belirtti.Sözlüğün gönüllü bir araç olduğunu empoze edilen bir şey olmadığını belirten Desir, gazetecilerin haklarını ve medyanın kendisini özgürce ifade etmesini kısıtlamadığına da dikkati çekti.Desir, sözlüğün yeni bir yaklaşım ve yeni bir düşünce önerdiğini, gazetecilerin her zaman özgürce görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini de söyledi.Genç gazetecilerin değişimine ilişkin olarak Desir, bunu, AGİT üyesi diğer ülkeler için iyi bir örneği teşkil edecek bir inisiyatif olarak nitelendirdi.(FK/HÖ)