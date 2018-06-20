AGİT'ten açıklama: “Yasak kelime listesi dayatma niyeti yok”

KONSENSÜS SÖZLÜĞÜNE GÜNEY’DEN GELEN SİYASİ TEPKİLERE HARLEM DESIR CEVAP VERDİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Kıbrıs’ta basının ortak kabul görecek bir dil kullanması için bir konsensüs sözlüğü oluşturulması inisiyatifine Rum siyasilerden gelen tepkiler üzerine AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir açıklama yaptı.

Politis’in “Dayatma Söz Konusu Değil… AGİT Netleştirdi: ‘Yasak Kelime Listesi Değil’” başlıklı haberine göre Desir, bu gazeteye yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Rum gazetecilerin, AGİT himayesinde hazırlamakta olduğu sözlüğün “susturma ya da dayatma çabası olmadığını” kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta siyasi tepki yükselmesine rağmen DİSİ ve AKEL’in yorum yapmadığına dikkat çekilen haberde, “Gazetecilik Etik Komitesi” ile Kıbrıs Türk ve Rum gazeteciler birliklerinin bilgisi dahilinde uygulanmakta olan inisiyatifin sonucunun önümüzdeki ay başında sunulacağına dikkat çeken gazete “edindiğimiz bilgilere göre bazı zor konularda terminolojide sonuca varılamadı” ifadesine yer verdi.

Habere göre, hazırlanmakta olanın, bir yasaklar sözlüğü olmadığını, her gazetecinin meslek icra ederken kullanabileceği bir araç olduğunu belirten Desir, “Sözlük, herhangi bir kelimenin kullanımını yasaklamıyor, Kıbrıs’taki durumu izleyen gazetecilere herhangi bir dayatma niyeti de yok. Sözlüğün yazımı ofisimin ‘Kıbrıs İçin Diyalog’ isimli projesinin parçasıdır. Proje büyük bir dikkatle ve gazetecilik değerlerine büyük bir saygıyla hazırlandı” dedi.