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AGİT sözlüğü ve tepkiler

Rum basını,  “Kıbrıs Diyaloğu” programının bir parçası olan “Terminoloji Sözlüğü’”nün (Glossary) dün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir tarafından düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılması haberine ve bazı kesimlerin sözlüğe gösterdiği tepkilere yer verdi. 

AGİT sözlüğü ve tepkiler

Rum basını,  “Kıbrıs Diyaloğu” programının bir parçası olan “Terminoloji Sözlüğü’”nün (Glossary) dün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir tarafından düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılması haberine ve bazı kesimlerin sözlüğe gösterdiği tepkilere yer verdi. 

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:48
AGİT sözlüğü ve tepkiler

Rum basını,  “Kıbrıs Diyaloğu” programının bir parçası olan “Terminoloji Sözlüğü’”nün (Glossary) dün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir tarafından düzenlenen basın toplantısıyla tanıtılması haberine ve bazı kesimlerin sözlüğe gösterdiği tepkilere yer verdi. 

Fileleftheros gazetesi “İşgali Saklayan Sözlük-Gazetecilerin Ağzına İfadeler Yerleştirdiler-Anlaşmaya Varılan Kelimler, İfadeler ve Terimler” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Rum gazetecilerin, “işgal ve işgal rejimini” yeni bir bakış açısıyla benimsemeye çağrıldığını; aynı şekilde Kıbrıslı Türk gazetecilerin de diğer tarafın rahatsız olduğu kelimeler, ifadeler ve terimlerden kaçınacağını yazdı.

Gazete, gazetecilere uygulamaları çağrısı yapılan kelimelerin, “işgal sorununun” özüne dayanmadığını savundu.
“Kıbrıs’taki Gazetecilik İçin Bir Sözlük” olarak adlandırılan çalışmanın Almanya ve Hollanda tarafından finanse edildiğini yazan gazete, sözlüğün ise Hristos Hristofidis, Maria Siakalli, Bekir Azgın ve Esra Aygın tarafından hazırlandığını belirtti. 

Gazete sözlükte “sahte devlet” yerine “Kuzey Kıbrıs, “işgal ordusu” yerine “Türk Ordusu”, “Yerleşikler” yerine “Türk göçmenler”, “Atilla” yerine “Türk Ordusu”, “kukla lider” yerine “Kıbrıs Türk lider” , “çalıntı mülkler” yerine “etkilenmiş mülkler”, “sahte hükümet yerine ise “Kıbrıs Türk yönetimi” kullanılması çağrısı yapıldığına dikkat çekti.

Gazete haberinde ayrıca AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir’in dünkü toplantıda yaptığı konuşmaya da yer verdi.

Alithia haberi “Tartışma Konusu Olan Sözlük Ne İçeriyor-Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıslı Rumları Medyada Rahatsız Eden Kelimler ve İfadeler” başlığıyla aktardı.

Politis haber için “Önemli Kelimeler”; Haravgi ise “Önem Taşıyan Kelimeler Gazetecilere Empoze Edilmiyor” başlığını kullandı.

TEPKİLER 

Gazete aynı çerçevedeki bir başka haberinde bir hükümet kaynağının konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Habere göre hükümet kaynağı, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, dün sunulan sözlüğün oluşturulmasının, bazı kişilerin özel girişimini teşkil ettiğini ve böyle bir şeyi ileriye götürmekte yetkisi olan herhangi bir kişi tarafından da bilgilendirilmediklerini ifade etti.

Aynı kaynak, kendilerinin resmi bir şey bilmediğini, sonuçta bu tür konuların ele alınması için kurulan teknik komiteler bulunduğunu da belirtti. 

Aynı kaynak, hükümet için herhangi bir konunun bulunmadığını, yetkisi olan hiç kimse tarafından bunun gündeme getirilmediğini, ilgili bir tartışmanın veya bilgilendirmenin yapılmadığını söyledi. 

Gazete AGİT’in sözlüğüne gazeteciler ve partilerin de tepki gösterdiğini yazdı. Habere göre 170 gazeteci protesto mektubu imzaladı.

EDEK konu hakkında yaptığı açıklamada kendileri için “istilanın, istila, işgalin işgal, sahte devletin sahte devlet olduğunu” belirtirken bu faaliyeti de kabul edilemez olarak nitelendirdi. 

DİKO ise açıklamasında “utanç” sözlüğünden söz ederken ELAM ise sözlük için “susturma”(ağzını bağlama) ifadesini kullandı. 

Alithia gazetesine göre Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, Dayanışma Hareketi de bir açıklama yaparak, sözlüğü yoğun bir şekilde eleştirdi. 

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Son Güncelleme: 11.07.2018 11:57
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