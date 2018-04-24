Ağaç Ve Bitkilere “Pasaport” Uygulaması

Xylella fastidiosa” bakterisi taşıma olasılığı bulunan zeytin ağacı, badem ağacı, polygala (süt otu) çiçeği ve zakkum bitkisi gibi bitkilere “pasaport” uygulaması getirildiği bildirildi.
24 Nisan 2018 Salı 09:21
Son Güncelleme: 24.04.2018 13:44
Xylella fastidiosa” bakterisi taşıma olasılığı bulunan zeytin ağacı, badem ağacı, polygala (süt otu) çiçeği ve zakkum bitkisi gibi bitkilere “pasaport” uygulaması getirildiği bildirildi.
Xylella fastidiosa” bakterisi taşıma olasılığı bulunan zeytin ağacı, badem ağacı, polygala (süt otu) çiçeği ve zakkum bitkisi gibi bitkilere “pasaport” uygulaması getirildiği bildirildi.