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Ağaç Ve Bitkilere “Pasaport” Uygulaması

Xylella fastidiosa” bakterisi taşıma olasılığı bulunan zeytin ağacı, badem ağacı, polygala (süt otu) çiçeği ve zakkum bitkisi gibi bitkilere “pasaport” uygulaması getirildiği bildirildi.

Ağaç Ve Bitkilere “Pasaport” Uygulaması

Xylella fastidiosa” bakterisi taşıma olasılığı bulunan zeytin ağacı, badem ağacı, polygala (süt otu) çiçeği ve zakkum bitkisi gibi bitkilere “pasaport” uygulaması getirildiği bildirildi.

24 Nisan 2018 Salı 09:21
Ağaç Ve Bitkilere “Pasaport” Uygulaması

 Xylella fastidiosa” bakterisi taşıma olasılığı bulunan zeytin ağacı, badem ağacı, polygala (süt otu) çiçeği ve zakkum bitkisi gibi bitkilere “pasaport” uygulaması getirildiği bildirildi.

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Politis gazetesi, bitkilerin sağlıklı olup olmadığına dair verilerin bulunduğu “pasaportu” taşımayan bubitkilerin Güney Kıbrıs ve AB içerisinde dolaşımının yasaklanacağını ve bu sayede, bitkilerde bulaşıcı hastalıkların önüne geçileceğini yazdı.

Son Güncelleme: 24.04.2018 13:44
Anahtar Kelimeler:
UygulamasıPASOPORTAĞAÇLARA
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