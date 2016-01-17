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“Afrodit’ten Doğal Gaz 2020’de”

Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK) Başkanı Tula Onufriyu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 12’inci parselde bulunan Afrodit yatağından, 2020 yılı civarında doğal gaz üretimine başlanmasının hesaplandığını dile getirdi.

“Afrodit’ten Doğal Gaz 2020’de”

Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK) Başkanı Tula Onufriyu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 12’inci parselde bulunan Afrodit yatağından, 2020 yılı civarında doğal gaz üretimine başlanmasının hesaplandığını dile getirdi.

17 Ocak 2016 Pazar 12:29
“Afrodit’ten Doğal Gaz 2020’de”
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 “Afrodit’ten Doğal Gaz 2020’de”

 Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK) Başkanı Tula Onufriyu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 12’inci parselde bulunan Afrodit yatağından, 2020 yılı civarında doğal gaz üretimine başlanmasının hesaplandığını dile getirdi.

Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Onufriyu, Afrodit yatağıyla ilgili kalkınma planı konusundaki istişarelerin ise, sürmekte olduğunu ifade etti.

İngiliz BG’nin Rum MEB’inde olmasının çok önemli bir gelişme olduğunu ve bunun her şeyden önce 12’inci parseldeki ortaklığı güçlendirdiğini dile getiren Onufriyu, İngiliz BG’nin Rum MEB’inde olmasının, MEB’e ve MEB’in sahip olduğu perspektiflere yönelik güvenoyu teşkil ettiğini de savundu.

BG Group ile olan işbirliği perspektiflerinin iyimser olduğunu ifade eden Onufriyu, BG’nin başka parsellere ilgi duyduğunu ifade ettiğini de anımsattı.

Onufriyu, ülke içi ihtiyaçlar için Rum kesimine doğal gaz tedarik edilmesi olarak adlandırılan ara çözüm süreci konusunda ise, EİK’in 12’inci parselin ortakları ile Rum kesimine yönelik doğal gaz satışı yapılması konusunu incelediğini, ancak görüşmelerin henüz başlangıç safhasında olduğunu sözlerine ekledi.

               

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Onufriyu: “Afrodit’ten Doğal Gaz 2020’de”
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