“afrodit Yatağıyla İlgili Müzakereler Başlıyor”

Lefkoşa, 21 Ağustos 18 : Rum Enerji Bakanlığı’nın bugün Trodos’ta gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu toplantısında, Rum Yönetimi’nin tek yanlı olarak ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Afrodit” yatağıyla ilgili gelir dağılımı sözleşmesi formüllerinde değişiklik yapılması için, Noble, Shell ve Delek şirketleriyle müzakereye evet diyeceği şeklinde bir tez ortaya koyacağı ifade edildi.



Fileleftheros gazetesi “Afrodit İçin Çetin Poker- Enerji Bakanlığı Bugünkü Bakanlar Kurulu’nda Noble- Shell ve Delek’le Müzakere Önerecek” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, Rum Enerji Bakanlığı’nın şirketlerle müzakere edilmesi yönündeki tezinin, herhangi bir talebin kabul edildiği anlamına ise gelmediğini kaydetti.



Şirketlerle müzakerede bulunacak olan grubun, 3’üncü tur ruhsat ihalesinde şirketlerle müzakere eden grup olmasının önerileceğini yazan gazete, Afrodit yatağını idare eden şirketler grubunun, son iki ay içerisinde taleplerini iki kez değiştirdiklerini belirtti.



“Elindeki bilgilere dayanarak”, şirketler grubunun Enerji Bakanlığı’na yönelik başlangıçtaki talebini hali hazırda iki kez gözden geçirdiğini yazan gazete, son gözden geçirmenin geçtiğimiz temmuz ayında olduğunu ve şirketler grubunun, gelir dağılımında değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerini azalttığını ifade etti.



Gazete “eldeki bilgilerin” ilk başta yüzde 33’lük bir revizyon istendiğini, akabinde bunun yavaş yavaş çürütüldüğünü ve oranın neredeyse yarıya düşürüldüğünü aktardı.



Rum Enerji Bakanlığı’na danışmanlık yapan EİK ile BEICIP’in araştırmalarının, çok uç da olsa, Afrodit yatağının geliştirilmesi için şirketler grubunun (Noble, Shell, Delek) yapmaya çağrıldığı önemli yatırımların sürdürülebilir olabileceğini gösterdiğini kaydeden gazete, şirketlerin gelirlerinin düşük petrol fiyatlarıyla nasıl artırılabileceğine dair formüller hazırlandığını, öte yandan buna karşılık, fiyatlar yükseldiğinde ise Rum Yönetimi’nin gelirlerinin artacağını ifade etti.



Rum Yönetimi’nin hemfikir olacağı bir sonuç olmaması durumunda ise, Noble, Shell ve Delek’in hali hazırda imzalarının bulunduğu belgedeki şartların geçerli olacağını kaydeden gazete, bu durumda şirketlerin yalnızca Rum Yönetimi değil, uluslararası aşamada da, imzalarına itibar edip etmeyeceklerine yanıt vermeye çağrılacaklarını belirtti.



Bunun Rum Yönetimi’nin esas müzakere kozu olacağını yazan gazete, Rum Enerji Bakanlığı’nın önerisine göre, müzakerelerin Eylül ayında başlamasının beklendiğini ekledi.



Gazete haberine iç sayfadan ise “Afrodit İçin Rus Ruleti” başlığıyla geniş yer verdi ve Afrodit’le ilgili müzakerelerin aylar sürmesinin beklendiğini ekledi.



Alithia gazetesi ise “Afrodit’le İlgili Müzakere Başlıyor” başlıklı haberinde, Afrodit yatağıyla ilgili müzakerenin başlamasının beklendiğini ve Rum Yönetimi bununla hem fikir olmasa da, sözleşmelerin yeniden müzakere edilmesinden başka seçeneği olmadığını yazdı.



Gazete bundan ötürü Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün, 12’inci parseldeki Afrodit yatağının haklarını elinde bulunduran şirketlerle müzakere edecek olan uzmanlar grubunu bugün atamasının beklendiğini belirtti.



Mevcut sözleşmelere göre, gelir oranının Rum Yönetimi için yüzde 60, şirketler için de yüzde 40 olduğunu kaydeden gazete, Noble’nin doğal gazın çıkarılması ve Mısır’daki terminallere taşınmasının sürdürülebilir olması için oranların tersine çevrilmesini önerdiğini ekledi.



PRODROMU



Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konuyla ilgili açıklamasında, enerji meseleleri konusunda, bazı stratejik öneme sahip kararlar alınması gereken bir noktada olduklarını belirterek, Afrodit yatağındaki şirketler grubuyla olan anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine dair kararlar alınması konusunda ise, bugün Trodos’ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına gönderme yaptı.



Rum hükümetinin müzakere grubu kurmaya yakın olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Prdoromu, bunun alınacak olan kararlar ile hareket edilecek yöne bağlı olduğunu, öte yandan henüz kararlar alınmadığını ifade etti.



Perspektifler bulunduğunu ve kararlar almaları gereken bir sonraki adımın Afrodit yatağının pazarlanabilirliği olduğunu belirten Prodromu, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in ilgili açıklamalarda bulunmasının beklendiğini ekledi.



AKEL



Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, AKEL milletvekili ve Polit Büro üyesi Eleni Mavru ise konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Rum Hükümeti’nin, Noble-Shell-Delek şirketleriyle Afrodit yatağıyla ilgili gelir dağılımını sözleşmesini yeniden müzakere etme konusundaki acelesinin birçok soru işaretine neden olduğunu ifade etti.



Şirketler grubunun taleplerinin olası bir şekilde kabul edilmesinin, Rum Yönetimi’ne yaklaşık 2 milyar Euro kazanç kaybı getireceğini ifade eden Mavru, AKEL’in, Amerikan ExxonMobil şirketinin önümüzdeki dönemde 10’uncu parselde yapacağı sondajın sonuçlarının beklenmesinin daha iyi olabileceğini önerdiğini de anımsattı.



Haravgi gazetesi konuya “Afrodit’le İlgili Yeniden Müzakere ve 2 Milyar Euro’dan Fazla Kazanç Kaybı” başlığıyla yer verirken, Prodromu’nun açıklaması Fileleftheros’ta “Henüz Kararlar Alınmadı”, Politis’te ise “Doğal Gazla İlgili Kararlar Geliyor” başlıklarıyla yer buldu.



(İY/HÖ)