banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93616
ALTIN
208.990
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8425
EURO
6.0898
Çok acil kan aranıyor
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Ocakta unutulan yemek mutfağı yaktı
OCAKTA UNUTULAN YEMEK MUTFAĞI YAKTI
İkinci kattan düşen kişi yaralandı
24 YAŞINDAKİ GENÇ YARALANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282

“afrodit Yatağından Delfini Hedefine”

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde gerçekleştirilen ilk sondajdan bu yana 7 yılın geçtiği belirtildi.

“afrodit Yatağından Delfini Hedefine”

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde gerçekleştirilen ilk sondajdan bu yana 7 yılın geçtiği belirtildi.

18 Kasım 2018 Pazar 09:39
“afrodit Yatağından Delfini Hedefine”

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde gerçekleştirilen ilk sondajdan bu yana 7 yılın geçtiği belirtildi.

Kathimerini gazetesi “Afrodit’ten, 10’uncu Parseldeki Delfini’ye” başlıklı haberinde, ExxonMobil’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde araştırma sondajlarına başladığına ilişkin resmi açıklamanın, Güney Kıbrıs’ın 2003 yılından beridir sürdürdüğü enerji programı için bir dönüm noktasını teşkil ettiğini yazdı.

12’nci parseldeki “Afrodit” yatağında başlayan ilk sondaj çalışmalarından (19.9.2011) bu yana, 3 ruhsat izni ihalesi, sektörün 3 büyük şirketinin 7 parselde  araştırma yapma izni alması ve bunlardan biri olan 12’nci parsel veya Afrodit’in, doğal gaz üretme aşamasında olmasıyla 7 yılın geçtiğini yazan gazete, 10’uncu parselde gerçekleştirilecek iki sondajın ayrı öneme sahip olduğunu belirtti.

10’uncu parseldeki “Delfini” hedefindeki sondaj çalışmaları hakkında da bilgi veren gazete, sondajın deniz yüzeyinden 1973 metre mesafeyi kat edeceğini, bu noktadan sonra ise sondaj hedefinde, hidrokarbon yatağına ulaşmak için 2 bin 500 metre derinlikte devam etmenin bulunduğunu yazdı.

Haber göre sondaj çalışmaları 24 saat bazında, ExxonMobil şirketinin 6 aydan beridir Güney Kıbrıs’ta bulunan 10 mühendisi ve  jeologları tarafından izleniyor.

Gazete haberinde sondaj gemisi Stena IceMax hakkındaki bilgilere de yer verdi.

BÜYÜK BEKLENTİLER

Öte yandan Simerini gazetesi, ExxonMobil şirketinin sondaj çalışmalarına başlamasıyla birlikte, Doğu Akdeniz’deki büyük jeopolitik oyuna girilmiş olduğunu yazdı.

Stena IceMax sondaj gemisinin sondaj çalışmalarına başlamasının, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’un geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdiği ziyaret ile ilişkilendirildiğini yazan gazete, ABD’nin, Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in de ileriki zamanlarda Ada’ya gelmesinin beklendiğini belirtti.

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, hafta içerisinde yapmış olduğu “Washington ile bölgesel ve ikili düzeydeki güvenlik konularına ilişkin bir yol haritasının belirlenmesi için iç sürecin başladığı” şeklindeki açıklamasıyla her iki taraftan (ABD ve Güney Kıbrıs) olan bu hareketlerin Rum Yönetimi’nin enerji programına oy olarak addedilmesinin mümkün olduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, Atina Akademisi Enerji Komitesi üyesi İlias Konofagos’un açıklamalarına atıfta bulunarak, “Delfini” hedefinde yüzde 20-25 oranında doğal gaz bulma olasılığının bulunduğunu belirtti.

(FK/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Çözüme NATO garantörlüğü”
“Çözüme NATO garantörlüğü”
Abd Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon Kipe’ye Konuştu
Abd Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon Kipe’ye Konuştu
Anastasiadis: “sadece vermekle Kıbrıs sorunu çözülmüyor”
Anastasiadis: “sadece vermekle Kıbrıs sorunu çözülmüyor”
Kıbrıslı Türk Ve Rum Öğrencilerin Strazburg Ziyareti Rum Tarafında Tartışma Konusu Oldu
Kıbrıslı Türk Ve Rum Öğrencilerin Strazburg Ziyareti Rum Tarafında Tartışma Konusu Oldu
Rum-rus İlişkilerinde Yeni Gerilim….
Rum-rus İlişkilerinde Yeni Gerilim….
20 Günde İkinci Kürkçü Dükkanı Soyuldu
20 Günde İkinci Kürkçü Dükkanı Soyuldu
Rum Yönetimi Piri’nin Raporunu Hoş Karşılamadı...
Rum Yönetimi Piri’nin Raporunu Hoş Karşılamadı...
Kktc’deki Köylerine Geri Dönmek İsteyen Maronitlerin Sayısında Artış
Kktc’deki Köylerine Geri Dönmek İsteyen Maronitlerin Sayısında Artış
Ctp-anastasiadis Görüşmesi Rum Basınında
Ctp-anastasiadis Görüşmesi Rum Basınında
Rum Ulaştırma Bakanı İsrail’e Gitti
Rum Ulaştırma Bakanı İsrail’e Gitti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim