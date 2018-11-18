“afrodit Yatağından Delfini Hedefine”

Lefkoşa, 18 Kasım 18 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde gerçekleştirilen ilk sondajdan bu yana 7 yılın geçtiği belirtildi.

Kathimerini gazetesi “Afrodit’ten, 10’uncu Parseldeki Delfini’ye” başlıklı haberinde, ExxonMobil’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde araştırma sondajlarına başladığına ilişkin resmi açıklamanın, Güney Kıbrıs’ın 2003 yılından beridir sürdürdüğü enerji programı için bir dönüm noktasını teşkil ettiğini yazdı.

12’nci parseldeki “Afrodit” yatağında başlayan ilk sondaj çalışmalarından (19.9.2011) bu yana, 3 ruhsat izni ihalesi, sektörün 3 büyük şirketinin 7 parselde araştırma yapma izni alması ve bunlardan biri olan 12’nci parsel veya Afrodit’in, doğal gaz üretme aşamasında olmasıyla 7 yılın geçtiğini yazan gazete, 10’uncu parselde gerçekleştirilecek iki sondajın ayrı öneme sahip olduğunu belirtti.

10’uncu parseldeki “Delfini” hedefindeki sondaj çalışmaları hakkında da bilgi veren gazete, sondajın deniz yüzeyinden 1973 metre mesafeyi kat edeceğini, bu noktadan sonra ise sondaj hedefinde, hidrokarbon yatağına ulaşmak için 2 bin 500 metre derinlikte devam etmenin bulunduğunu yazdı.

Haber göre sondaj çalışmaları 24 saat bazında, ExxonMobil şirketinin 6 aydan beridir Güney Kıbrıs’ta bulunan 10 mühendisi ve jeologları tarafından izleniyor.

Gazete haberinde sondaj gemisi Stena IceMax hakkındaki bilgilere de yer verdi.

BÜYÜK BEKLENTİLER

Öte yandan Simerini gazetesi, ExxonMobil şirketinin sondaj çalışmalarına başlamasıyla birlikte, Doğu Akdeniz’deki büyük jeopolitik oyuna girilmiş olduğunu yazdı.

Stena IceMax sondaj gemisinin sondaj çalışmalarına başlamasının, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Konularından Sorumlu Bakan Yardımcısı Francis Fanon’un geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirdiği ziyaret ile ilişkilendirildiğini yazan gazete, ABD’nin, Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in de ileriki zamanlarda Ada’ya gelmesinin beklendiğini belirtti.

Gazete Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, hafta içerisinde yapmış olduğu “Washington ile bölgesel ve ikili düzeydeki güvenlik konularına ilişkin bir yol haritasının belirlenmesi için iç sürecin başladığı” şeklindeki açıklamasıyla her iki taraftan (ABD ve Güney Kıbrıs) olan bu hareketlerin Rum Yönetimi’nin enerji programına oy olarak addedilmesinin mümkün olduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, Atina Akademisi Enerji Komitesi üyesi İlias Konofagos’un açıklamalarına atıfta bulunarak, “Delfini” hedefinde yüzde 20-25 oranında doğal gaz bulma olasılığının bulunduğunu belirtti.

(FK/HA)