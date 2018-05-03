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“Afrodit” yatağındaki doğal gaz İsrail’le tartışma konusu oldu

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 12’nci parselde bulunan “Afrodit” yatağındaki doğal gazın kullanımının İsrail’in MEB’inde yer alan “Yishai” yatağını etkileyeceği gerekçesiyle iki ülke arasında başlayan görüşmelerin, uluslararası hakemliğe başvurulmasıyla sürmesi ihtimali gündeme geldi.

“Afrodit” yatağındaki doğal gaz İsrail’le tartışma konusu oldu

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 12’nci parselde bulunan “Afrodit” yatağındaki doğal gazın kullanımının İsrail’in MEB’inde yer alan “Yishai” yatağını etkileyeceği gerekçesiyle iki ülke arasında başlayan görüşmelerin, uluslararası hakemliğe başvurulmasıyla sürmesi ihtimali gündeme geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:34
“Afrodit” yatağındaki doğal gaz İsrail’le tartışma konusu oldu

TARAFLAR ULUSLARARASI HAKEMLİĞE GİDEBİLİR

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 12’nci parselde bulunan “Afrodit” yatağındaki doğal gazın kullanımının İsrail’in MEB’inde yer alan “Yishai” yatağını etkileyeceği gerekçesiyle iki ülke arasında başlayan görüşmelerin, uluslararası hakemliğe başvurulmasıyla sürmesi ihtimali gündeme geldi.

Rum gazeteleri, MEB’de yer alan ve doğal gazın varlığı doğrulanmış tek yatağı olan “Afrodit’in”, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında itilaf konusu olduğunu, Afrodit yatağının bir kısmının İsrail’in MEB’inde yer alan “Yishai” yatağıyla ortak kısımlarının bulunduğunu, bu durumun iki ülke arasında anlaşmazlığa yol açtığın yazdılar.

Alitiha, İsrailli şirketlerinin Afrodit yatağından Rum hükümetinin beklediğinden daha fazla pay talep ettiğini belirterek, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in İsrail basınına yaptığı açıklamada, “Afrodit” yatağının paylaşımı ve kullanımı konusunda önümüzdeki aylarda uluslararası hakemliğe başvurma ihtimalleri bulunduğunu söylediğini aktardı.

Steinitz, İsrail devletinin “Afrodit” yatağındaki doğal gazdaki payından ve gelirlerinden vazgeçmeyeceğini de vurguladı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise, dün konuya ilişkin açıklamasında, konuya müdahil şirketlerin aralarında yeniden istişare edeceklerini ve anlaşamazlarsa İsrail’le birlikte uluslararası tahkim mahkemesine gitme ihtimallerinin bulunduğunu doğruladı.

Lakkotripis, bu durumun, Afrodit gazının Mısır’a ihraç edilmesini engellemeyeceğini iddia etti.

Gazete, Lakkotripis’in, Afrodit doğal gazının Mısır’daki santrallere ihracı konusundaki anlaşmayı tamamlamak üzere Perşembe günü Kahire’ye gideceğini de aktardı.

Son Güncelleme: 03.05.2018 11:53
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