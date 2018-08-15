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“Afrodit” için müzakere grubu

“Afrodit” için müzakere grubu

15 Ağustos 2018 Çarşamba 06:27
“Afrodit” için müzakere grubu

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki Afrodit yatağının gelir dağılımı konusunu görüşmek üzere müzakere grubu oluşturulacağı bildirildi. 

Politis gazetesi edindiği bilgilere göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Noble’la, Afrodit yatağına ilişkin gelir dağılımı anlaşmasında yapılabilecek olası değişiklikleri görüşmek üzere Ağustos ayı içinde ya da Eylül ayında bir müzakere grubu atayacağını yazdı.

Rum Yönetimi’nin üçüncü tur ruhsat ihalesini yayımladığında da müzakere grubu atamış olduğunu anımsatan gazete, Afrodit yatağının ruhsatlarına sahip olan konsorsiyumun, Rum Yönetiminin, Afrodit yatağının ticaretinden elde edilecek gelirin yaklaşık yüzde 30 oranında azaltılmasını, kendilerinin gelirinin ise artırılmasını istediğini aktardı.
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 10:14
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