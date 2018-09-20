Ada Etrafında Rus Notam Ve Navtex’leri

Güney Kıbrıs’ın Rusya adına bölgede birçok Notam ve Navtex yayımladığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, Rusya’nın Güney Kıbrıs aracılığıyla yayımlattığı 15 Notam ve 7 Navtex ile Akdeniz’de deniz ve havayı kelimenin tam anlamıyla kilitlediğini yazdı.



Rusya’nın, Lefkoşa “FIR” hattı içerisindeki hava ve denizde büyük bir bölgeyi ve Güney Kıbrıs’ın arama-kurtarma sorumluluğundaki bölgeyi bugünden önümüzdeki Çarşamba gününe kadar bağladığını kaydeden gazete, yayımlanan Notam ve Navtex’lerin ayrıntılarına yer verdi.



Denizde seyredenlere 7 deniz bölgesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulunulduğunu da aktaran gazete, geniş çaplı askeri faaliyetin, Lefkoşa FIR hattının yönetimi, ayrıca İsrail ve Lübnan sivil havacılığı açısından zorluklar yarattığını belirtti.



Bu arada Türkiye’nin, bölgenin “Kıbrıs Cumhuriyeti sorumluluğu altında olduğunun tanınması nedeniyle” öfkelenerek, Güney Kıbrıs’ın yayımladığı Navtex’lerden 4 saat sonra iki Navtex yayımladığını iddia eden gazete, bu Navvtex’lerin, Güney Kıbrıs’ın yayımladığı iki Navtex’le çakıştığını savundu.



Habere göre Türkiye, bölgenin kendi sorumluluğunda olduğu ve Larnaka Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin yayımladığı Navtex’in bölge için “yetkisiz makam” olduğunu öne sürdü.