AB’nin Kıbrıs Sorunundaki Rolü



AB’nin, Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin süreçte önemli rol oynayabileceği yorumunda bulunuldu.



Politis gazetesi, Türk analizcilerin, Rum Haber Ajansı’na Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili yaptıkları analizlere yer verdi.



Türk analizcilerin, Türkiye’nin AB’ye yeninden yöneleceğine dair öngörülerde bulunduğunu aktaran gazete, bu analizler neticesinde, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümünde önemli bir rol oynayabileceği yorumunu yaptı .



Haberde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, bayram mesajında Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili yaptığı açıklamaları da aktaran gazete, ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici olarak atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un Yunanistan, İngiltere ve Brüksel’de temaslarda bulunacağına da dikkat çekti.



