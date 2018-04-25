ABD’nin Lefkoşa Büyüeklçisi Doherty hakkında çıkan haberle ilgili açıklama yaptı

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty, Rum basınında geçtiğimiz Pazar günü çıkan “ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğine olumsuz yaklaştığı” şeklindeki haberle ilgili açıklama yaptı.

Fileleftheros gazetesine göre, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty, yaptığı açıklamada, tüm düzeydeki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin, güçlü destekçisi olduğunu ifade etti.

Doherty, geçtiğimiz Pazar günü Rum basınında çıkan, iki ülke arasındaki işbirliğine yönelik asılsız iddiaları şaşkınlık ve hayal kırıklığı içerisinde okuduğunu belirtti.



Söz konusu habere atıfta bulunan Doherty, bunun, ABD’nin tutumu ve kendisinin, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sıkı çalışması açısından yanıltıcı ve asılsız olduğunu ifade etti.Doherty, iddiaların yer aldığı gazetenin, ne ABD elçiliği ne de Dışişleri Bakanlığı’yla iletişime geçtiğine de dikkat çekti.Gazete, Doherty ile ilgili geçtiğimiz Pazar günü çıkan haberde, Doherty’nin, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in Washington ziyaretine ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in gelecekte ABD’ye yapacağı ziyarette, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüşmesine olumsuz yaklaştığının belirtildiğini anımsattı.