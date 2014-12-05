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ABD’nin Kıbrıs Sorununa Çözüm Bulunmasına Yönelik Taahhüdü

ABD’nin, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek adil ve kalıcı bir çözümün bulunmasına yönelik taahhüdüne bağlı olduğu belirtildi.

ABD’nin Kıbrıs Sorununa Çözüm Bulunmasına Yönelik Taahhüdü

ABD’nin, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek adil ve kalıcı bir çözümün bulunmasına yönelik taahhüdüne bağlı olduğu belirtildi.

05 Aralık 2014 Cuma 08:38
ABD’nin Kıbrıs Sorununa Çözüm Bulunmasına Yönelik Taahhüdü
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 ABD’nin, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek adil ve kalıcı bir çözümün bulunmasına yönelik taahhüdüne bağlı olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “ABD’nin Çözüm Bulunmasına İlişkin Taahhüdü” başlıklı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 31 Ekim'de ABD Kongre’sine, ABD Başkanı Barack Obama'nın 1 Haziran 2014 – 31 Temmuz 2014 dönemin kapsayan Kıbrıs ile ilgili iki aylık raporunu sunduğunu belirtti.

Raporda, müzakerelerde 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında olanların da yer aldığına işaret eden gazete,
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Julia Frifield’in bu konudaki ön yazısına da yer verdi.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Julia Frifield, ABD’nin Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik taahhüdüne bağlı olduğunu belirtti.

Frifield ayrıca Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözüm bulunması çabalarının, raporun kapsadığı dönem içerisinde de sürdüğünü ve Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla müzakerelere devam ettiğini dile getirdi.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan raporda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ABD Başkan Joe Biden arasında 11 Temmuz’da gerçekleştirilen telefon görüşmesinin yanı sıra Kıbrıs’taki dini liderlerin temasları da yer aldı.

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Kıbrıs ManşetABD’nin Kıbrıs Sorununa Çözüm Bulunmasına Yönelik Taahhüdü
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