ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması konusunda yasa tasarısı sunuldu

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Amerikan hükümetinin, Türkiye’ye silah satışı ambargosu uygulamasının bir adım öncesinde bulunduğu, öte yandan Güney Kıbrıs’ın ise ABD tarafından 1987 yılından bu yana kendisine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına yakın olduğu ve Amerikan Temsilciler Meclisine, ilgili bir yasa tasarısı sunulduğu belirtildi.



Alithia gazetesi “Türklere Silahı Kesiyorlar, Kıbrıs’a Veriyorlar” başlıklı haberinde, Amerikan siyasi liderliğinin silah satışıyla ilgili hareketlerinin, Türkiye’ye yönelik “tokat” olarak nitelendirilebileceğini öne sürdü



ABD Temsilciler Meclisinin ABD Kongresine, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını önerdiği bir zamanda, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez’in ise Güney Kıbrıs’a uygulanmakta olan silah ambargosuna bir son verilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sunduğunu kaydeden gazete, benzer bir yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden David Ciciline tarafından sunulduğunu da anımsattı.





Gazeteye göre yasa tasarısını sunan Menendez, Güney Kıbrıs’ın, hem terörle, hem de kitle imha silahlarının yayılması çabalarıyla mücadelede, ABD’nin güvenilir ve stratejik ortağı olduğunu kanıtladığını da söyledi.ABD’yle stratejik ortaklık ilişkisini derinleştirmek isteyen Güney Kıbrıs’la, silah ambargosunun kaldırılmasının hem ulusal güvenliklerinin, hem de ekonomilerinin yararına olacağını savunan Menendez, silah ambargosunun Amerika’nın Akdeniz’deki güvenlik hedeflerine artık yardımcı olmadığını ifade etti.Fileleftheros gazetesi ise habere “Ambargoyla Çifte Mesaj - Washington: Kıbrıs’la İlgili Kısıtlamaların Kaldırılması ve Türkiye’ye İlişkin Bloke’yi Tartışıyorlar - Ankara Karardan Rahatsız” başlıklarıyla yer verdi.