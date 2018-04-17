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ABD’li Vekilden Silah Ambargosunun Kaldırılması İçin Yasa Tasarısı

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Amerika’daki Rhode Island Birinci Bölgesi Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline’nin, 1987 yılında Güney Kıbrıs’a konan silah ambargosunun kaldırılması için bir yasa tasarısı sunduğu ifade edildi.

ABD’li Vekilden Silah Ambargosunun Kaldırılması İçin Yasa Tasarısı

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Amerika’daki Rhode Island Birinci Bölgesi Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline’nin, 1987 yılında Güney Kıbrıs’a konan silah ambargosunun kaldırılması için bir yasa tasarısı sunduğu ifade edildi.

17 Nisan 2018 Salı 10:37
ABD’li Vekilden Silah Ambargosunun Kaldırılması İçin Yasa Tasarısı
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Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Amerika’daki Rhode Island Birinci Bölgesi Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline’nin, 1987 yılında Güney Kıbrıs’a konan silah ambargosunun kaldırılması için bir yasa tasarısı sunduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili haberin, New York’ta yaşamını sürdüren Rumlar tarafından yayınlanan “Greek News” gazetesinde yer aldığını yazan Politis gazetesi, yasa tasarısının Amerikan Kongresi’ndeki milletvekilleri tarafından da imzalanması ve oylanması için Temsilciler Meclisine gönderilmesinin beklendiğini belirtti.

Gazeteye göre yasa tasarısını sunan ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi David Cicilline, Rum Yönetimi’nin kritik bir stratejik ortak olduğunu söyleyerek, Rum kesiminin Doğu Akdeniz’de IŞİD’le mücadelede temel destek verdiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’a yönelik askeri silah satışı ambargosunun artık yaşanan gelişmelerden ötürü ortadan kalkması gerektiğini, ilişkilerinin güçlenmesinde engel teşkil ettiğini ifade eden Cicilline, bu yasaklamayı mümkün en kısa zamanda iptal etmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Ek notunda, silah ambargosunun yeniden birleşme sürecine hiçbir etkisi olmadığını ve bunun ABD’nin Doğu Akdeniz’deki en güçlü müttefiklerinden birini gereksiz yere sınırladığını ifade eden ABD’li vekil, silah ambargosunun Rum Yönetimi’ni, Rusya gibi Amerikan çıkarlarına yönelik düşmanlığı olan başka ülkelerden silah almaya mecbur ettiğini ekledi.

 

Son Güncelleme: 17.04.2018 14:09
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