ABD’li Bakan Yardımcısı Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu

ABD’nin terörizm finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakanı Yardımcısı Marshall Billingslea’nın, Güney Kıbrıs’ta bir dizi temasta bulunduğu ifade edildi.



ABD’nin, Rum yetkililerin Billingslea’nın temasları çerçevesindeki taahhütlerinden cesaret aldığını aynı zamanda yolsuzluk, kara para aklanması ve diğer ekonomik tehditlerle mücadele edilmesi için Güney Kıbrıs’la işbirliği yapmaya devam edeceğini yazan Alithia gazetesi, ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya dayanarak, ABD’li yetkilinin Rum hükümetinden bazı yetkililerle temaslarda bulunduğunu belirtti.



Billingslea’nın Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Merkez Bankası Başkanı Hristalla Yorgacis ve bir dizi başka yetkiliyle bir araya geldiğini kaydeden gazete, Billingslea’nın, temasları sırasında Güney Kıbrıs’ın yasal gözetim ve kara para aklanmasıyla mücadele tüzüklerinde yaptığı olumlu iyileştirmeler ve reformları ele aldığını ekledi.



