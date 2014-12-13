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AB’den Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Eide’ye Destek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması için sarf edilen çabanın desteklenmesi konusunda AB’den yüksek düzeyde taahhütler aldığı belirtildi.

AB’den Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Eide’ye Destek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması için sarf edilen çabanın desteklenmesi konusunda AB’den yüksek düzeyde taahhütler aldığı belirtildi.

13 Aralık 2014 Cumartesi 09:02
AB’den Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Eide’ye Destek
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EİDE 16-17 ARALIK’TA ADA’DA OLACAK

 BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması için sarf edilen çabanın desteklenmesi konusunda AB’den yüksek düzeyde taahhütler aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “AB: Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Eide’ye Yönelik Destek” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin gerek doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması için sarf edilen çabanın desteklenmesi gerekse Kıbrıs sorununun çözüm perspektiflerinin yaratılması konusunda AB’den destek aldığını yazdı.

Brüksel’de dün temaslarda bulunan Eide’nin, kahvaltılı çalışma toplantısında AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile bir araya geldiğini yazan gazete, Eide’nin aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin finanse edilmesi ve Yeşil Hat Tüzüğünün idare edilmesi politikasına sahip olan AB Komisyonu Bölgesel Politika’dan sorumlu Komiseri Corina Cretu ile de görüştüğünü belirtti.

Habere göre Eide, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile AB’nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın ofislerine bağlı yetkililerle de görüştü.

Eide’nin programı içerisinde Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Kıbrıs Özel Temsilcisi Pieter Van Nuffel ile görüşmesi de yer alıyor.

Gazete elde edilen bilgilere atıfta bulunarak Eide’nin, “AB’nin, tarafları müzakere masasına dönmesine cesaretlendirerek nüfuzunu kullanacağı” şeklinde teminat aldığını yazdı.

Gazete, bu taahhüdün, iddia edilen “Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki meydan okumaları” nedeniyle müzakereleri askıya alan Rum tarafına atıfta bulunduğunu ileri sürdü.

Politis gazetesine göre  AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile gerçekleştirdiği görüşmede “AB’nin güney doğu Akdeniz’deki gerilimin hafifletilmesini arzuladığını” belirtirken, “AB’nin BM’nin çabaları çerçevesi içerisinde Kıbrıs sorunun çözüm çabalarına yardım etmek istediğini” dile getirdi.

EİDE 16-17 ARALIK’TA ADA’YA GELİYOR

Politis gazetesi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, programının henüz açıklanmamasına karşın, 16-17 Aralık tarihlerinde Ada’da bulunacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise Rum Haber Ajansı’na atıfta bulunarak Eide’nin, Ada’ya yapacağı ziyaret sırasında iki tarafın müzakerecileriyle bir araya geleceğini yazdı. 

(FK/HA)

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Doğrudan Müzakerelerin Yeniden Başlaması Için Sarf Edilen çabanın Desteklenmesi Konusunda AB’den Yüksek Düzeyde Taahhütler Aldığı Beli
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