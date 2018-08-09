AB’den “Altın Pasaporta” Tepki



GÜNEY KIBRIS’A YÖNELİK DE TAAvrupa Komisyonu’nun, üye ülkelere, vatandaşlık verilirken dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Avrupa Birliği (AB)

Komisyonunun Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova’nın, Alman Die Welt gazetesinde yer alan söyleşine ve buradaki, Avrupa Komisyonu’nun, yatırımcılara verilen “altın pasaport” konusunda endişeye sahip olduğu şeklindeki görüşüne yer verdi.

Gazete, Alman Die Welt gazetesinin, bu konuda ise Güney Kıbrıs, Malta, Yunanistan, Bulgaristan, Portekiz, Litvanya, Letonya ve Macaristan’ı örnek olarak gösterirken bu ülkelerin, yatırım karşılığında, zengin Rus, Çinli, Afrikalı ve Türklere önemli sayıda vatandaşlık verdiğini de kaydettiğini yazdı.

