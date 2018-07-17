Amerikan “Petrogress Inc.” isimli şirketin, doğal gaz sektörüne dinamik bir şekilde giriş yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “ABD’den LNG Terminaline Büyük İlgi- ‘Ara Çözüm’ ve ‘Vasiliko 2’ İçin Kıbrıs’ta Üs” başlıklı haberinde, Amerikan şirketinin Güney Kıbrıs’ta bir yan şirket kurması ve Rum tarafındaki EDT Offshore isimli şirketle işbirliği içerisinde, Vasiliko’da bir enerji limanı (Vasiliko 2) meydana getirilmesine ilişkin planlamasının akabinde, Vasiliko’da, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) gaz haline getirilmesi ve depolanması için bir yüzer tesis kurulumu projesine olan ilgisini ifade etme ve bunu talep etme konusunda hareket ettiğini yazdı.



Gazete şirketin “Navigas Carrier Inc” isimli Amerikan şirketi aracılığıyla ayrıca, ara çözüm olarak adlandırılan ve Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) tarafından, Güney Kıbrıs’ın elektrik üretim ihtiyaçları için sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik edilmesi amacıyla çıkması beklenen ihaleyle ciddi şekilde ilgilenmekte olduğunu de kaydetti.



Şirketin, LNG nakliye gemisi idare etmekte olduğunu belirten gazete, Navigas Carrier Inc.’in, merkezi New York’ta bulunan ve Amerikan borsasına girmekte olan Petrogrees Inc şirketler grubuna ait olduğunu ifade ederek, bunun özellikle Amerika, Batı Afrika ve Akdeniz’de petrol üretimi, nakli ve rafinasyonu alanında faaliyet göstermekte olduğunu ifade etti.



Petrogress Inc’nin, Vasiliko’da, “Vasiliko 2” olarak bilinen bir enerji limanı inşa edilmesine katılmak için geçen sene merkezi “Kıbrıs” olan bir yan şirket kurduğunu kaydeden gazete, şirketin EDT Offshore isimli Rum şirketle işbirliği protokolü imzaladığını yineledi.



Bunun “Kıbrıs’ta bir üs meydana getirmesinin akabinde, hidrokarbonları ilgilendiren iki projeyi de talep etmekle açıkça ilgilenen ilk büyük ölçekli şirket olduğunu” belirten gazete, bunlardan birinin enerji limanı meydana getirilmesi projesi, diğerinin de Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğal ikmali yapılması olduğunu kaydetti.



Elektrik santralleri için doğal gaz tedarik edilmesi ve depolanması amacıyla yüzer tesis meydana getirilmesine ilişkin ilk ihaleye önümüzdeki dönem içerisinde çıkılmasının beklendiğini kaydeden gazete, LNG tedariki ihalesine ise yıl sonundan önce çıkılmasının beklendiğini ekledi.

