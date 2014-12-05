AB’dan Güney Kıbrıs’a 227 Milyon Euro

Avrupa Birliği (AB), Güney Kıbrıs’a 2013 yılı için 227.1 milyon Euro ödenek sağlandığını duyurdu.

Alithia gazetesi haberinde, AB Komisyonu’nun 2013 yılına ilişkin yayınladığı ekonomik raporunda, Güney Kıbrıs’a söz konusu yıl için toplamda 227.1 milyon Euro ödenek sağlandığını; bu ödeneğin yüzde 46’sına gelen 104 milyon Euro’sunun bölgesel politikalar için harcandığını duyurdu.

Habere göre, tarım sektörü için 77.2 milyon Euro (yüzde 34) ve araştırma için 24.6 milyon Euro (yüzde 11) ödenek sağlandı.

Gazete, diğer ödenek miktarlarına ise haberinde yer vermedi.