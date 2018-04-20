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Abd Ve Rusya’dan Kayıplar Konusunda Destek İstendi

Lefkoşa, 20 Nisan 18 : Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği ile Rusya Büyükelçiliği’nin, Türkiye’ye askeri arşivlerini açması ve askeri bölgelerde kazı çalışmaları yapılmasına izin vermesine yönelik baskı yapılması konusunu ülkelerinin gündemine getireceği konusunda taahhüt verdiği bildirildi.

Abd Ve Rusya’dan Kayıplar Konusunda Destek İstendi

Lefkoşa, 20 Nisan 18 : Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği ile Rusya Büyükelçiliği’nin, Türkiye’ye askeri arşivlerini açması ve askeri bölgelerde kazı çalışmaları yapılmasına izin vermesine yönelik baskı yapılması konusunu ülkelerinin gündemine getireceği konusunda taahhüt verdiği bildirildi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
Abd Ve Rusya’dan Kayıplar Konusunda Destek İstendi

Lefkoşa, 20 Nisan 18 : Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği ile Rusya Büyükelçiliği’nin, Türkiye’ye askeri arşivlerini açması ve askeri bölgelerde kazı çalışmaları yapılmasına izin vermesine yönelik baskı yapılması konusunu ülkelerinin gündemine getireceği konusunda taahhüt verdiği bildirildi.

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Haravgi gazetesi, “Tüm Kıbrıs Beyan Edilmemiş Esirler ve Kayıp Şahısların Yakınları Komitesi”nin “33. Kayıplara Sevgi Maratonu” çerçevesinde ABD Büyükelçiliği ve Rusya Büyükelçiliği’ne muhtıra verdiğini yazdı.

Gazete, dernek yönetim kurulu üyesi Yorgos İkonomidis’in konuyla ilgili açıklamasında, bu insani konunun yalnızca Kıbrıs ile ilgili olmadığını ve uluslararası bir konu olduğunu kaydederek, bu sebepten ötürü ABD ve Rusya’dan bu konuda destek beklediklerini söylediğini belirtti.

(GE/ŞEB)

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