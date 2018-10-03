Abd Ve Diğer Ülkelerden 1 Ekim Kutlama Mesajı

Lefkoşa, 3 Ekim 18 : ABD ve diğer ülkelerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü” nedeniyle kutlama mesajları gönderdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD Başkan Donald Trump, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü” nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e kutlama mesajı gönderdiğini yazdı.





Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump gönderdiği mesajında, iki ülke arasındaki işbirliğinin her zamankinden daha güçlü olduğundan ve bu işbirliğinin muhafaza edilmesinden söz etti.İkili ilişkilerin güçlendirilmesine devam edilmesinin, Doğu Akdeniz bölgesindeki istikrarı garanti altına alacağını belirten Trump, iki toplumlu, iki kesimli federasyonla adanın yeniden birleştirilmesi çabalarına destek vermeye devam ettiklerini ifade etti.Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin de mesajında, iki ülke arasındaki ilişkilerden söz ederken, adanın tüm nüfusunun çıkarına yönelik olarak Kıbrıs sorununa yaşayabilir, bütünlüklü ve adil çözüm sağlanmasının tutarlı destekçisi olduklarını da yeniden teyit etti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mesajında uzun süreli ve zengin işbirliğinin daha da yoğunlaşacağına dikkati çekti.Macron ayrıca ülkesinin, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına destek verdiğini de belirtti.(FK/FEZ)