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Abd’nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Garber Oluyor

ABD’NİN YENİ LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ GARBER OLUYOR

Abd’nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Garber Oluyor

ABD’NİN YENİ LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ GARBER OLUYOR

17 Ağustos 2018 Cuma 10:00
Abd’nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Garber Oluyor

ABD’NİN YENİ LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ GARBER OLUYOR

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevini yürüten Kathleen Doherty’nin yerine Judith Gale Garber’in atanması öngörülüyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kıbrıs\'taki büyükelçilik görevine 57 yaşındaki diplomat Judith Gale Garber’in atanmasını önerdiğini, Garber’in atanmasının ABD Senatosu tarafından onaylanmasının gerektiğini yazdılar.

Şimdiki ABD Büyükelçisi Kathleen Doherty’nin yerine atanacak Gaber’in senatodan onay alma süresinin üç ay kadar sürmesi bekleniyor.

(SB/GÜL)

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