Abd’nin Avrupa Ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mıtchell Kasım’da Kıbrıs’a Geliyor

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in 1 Kasım’da Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Alithia gazetesi, ABD\'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in,1 Kasım’da geleceği ve bu kapsamda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Habere göre Washington’da Rum ve Yunan gazetecilere konuşan Mitchell, ABD’nin, bölgedeki yoğun mevcudiyetine ilişkin isteğini dile getirdi ve ABD’nin Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail üçlü işbirliğine katılacağını ifade etti.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki stratejilerinde çok önemli olduğunu belirten Mitchell, Amerikan-Yunan Stratejik Diyaloğu’na sahip olduklarını söyledi. Birkaç gün içerisinde Kıbrıs’a gideceğini kaydeden Mitchell, ABD’nin sadece bu ülkelerle ikili düzeyde değil, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail işbirliğinde de daha fazla söz sahibi olmak istediklerini belirtti.

(FK/FEZ)