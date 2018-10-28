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Abd Kongresi Araştırma Servisi Uzmanlarından Vincent L.morelli’nin Değerlendirmeleri

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : ABD Kongresi Araştırma Servisi uzmanlarından Vincent L. Morelli’nin imzasını taşıyan ve 10 yıldır aynı başlıkla yayımlanan “Kıbrıs: Yeniden Birleşme Ulaşılması Zor Olanı Kanıtlıyor” isimli 19 Ekim 2018 tarihli rapor,  Rum basınında yer aldı.

Abd Kongresi Araştırma Servisi Uzmanlarından Vincent L.morelli’nin Değerlendirmeleri

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : ABD Kongresi Araştırma Servisi uzmanlarından Vincent L. Morelli’nin imzasını taşıyan ve 10 yıldır aynı başlıkla yayımlanan “Kıbrıs: Yeniden Birleşme Ulaşılması Zor Olanı Kanıtlıyor” isimli 19 Ekim 2018 tarihli rapor,  Rum basınında yer aldı.

28 Ekim 2018 Pazar 12:15
Abd Kongresi Araştırma Servisi Uzmanlarından Vincent L.morelli’nin Değerlendirmeleri
Lefkoşa, 28 Ekim 18 : ABD Kongresi Araştırma Servisi uzmanlarından Vincent L. Morelli’nin imzasını taşıyan ve 10 yıldır aynı başlıkla yayımlanan “Kıbrıs: Yeniden Birleşme Ulaşılması Zor Olanı Kanıtlıyor” isimli 19 Ekim 2018 tarihli rapor,  Rum basınında yer aldı.
Fileleftheros gazetesi, “Amerikalılar, ‘Anastasiadis’in Fikirlerini’ Kaydetti-İki Liderin Anlaşmaya Varması Durumunda Müzakerelerin Yeniden Başlaması Gözle Görülür” başlıklı haberinde ABD Kongresi Araştırma Servisi uzmanlarından Vincent L. Morelli imzalı raporunda, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, Kıbrıs’taki iki liderin, Guterres’in çerçevesini yorumlamasında anlaşmaya varmasına bağlı olduğundan bahsedildiğini yazdı.
Hhabere göre Morelli, bunun, 2018 yılı sonunda veya 2019 yılı başında olabileceği ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir uzlaşmaya varması ve güvenlik konularındaki çıkmazı bir kenara bırakmalarının mümkün olması durumuna bağlı olduğunu belirtti. 
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, iki kurucu devlete daha fazla yetkinin devredilmesiyle “gevşek federasyondan” daha fazla söz etmeye başladığını belirten Morelli,  Anastasiadis’in, böylesi bir federasyon altında ortaya çıkacak olan iki devletin, geçmişte görüşülenlerden, daha fazla yetkiyle,  “gevşek federasyona” ilişkin belli belirsiz düşüncesinden  söz etmesinin bir çok kişiyi şaşırttığından da söz etti. 
Morelli, Anastasiadis’in,  ya gevşek federasyon ya da belki konfederasyonun çeşitli parametrelerinin ele alınacağı Kıbrıs’ta bir konferansın yapılmasını da önerdiğini belirtti. 
Morelli, bazı Kıbrıslı Türklerin, Anastasiadis’in önerilerini, ya “sürüncemede bırakma taktikleri” ya da “Kıbrıslı Türklere, federal düzeyde arzu ettikleri siyasi eşitliği vermeksizin bir çözüm sağlama yöntemi olarak” nitelendirdiklerini ifade etti. 
Raporda, Amerikan politikasına ilişkin olarak ABD’nin, birleşik bir Kıbrıs’ın önemli bir rol oynaması da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz’de artan perspektifler nedeniyle, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına ilgi göstermeye devam ettiği ifade edildi. 
Hükümet ve Kongre’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, kara sularında enerji kaynakları için araştırma yapma hakkına destek verdiği” de belirtildi. 
PRODROMU 
Habere göre Morelli’nin değerlendirmelerini, Rum Haber Ajansı’na yorumlayan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis’in, bazı yetkilerin ve kurumsal organların ,  merkezi federal hükümetten federal devletlere desantralizasyonuna ilişkin önerisinin, gevşek federasyona için  belli belirsiz düşünceyi teşkil etmediğini, ancak federal devletin işlevselliğinin iyileştirilmesini amacını taşıdığını  söyledi. 
Prodromu, raporun içeriğine atıfta bulunarak bunların siyasi görüşler olmadığını,, araştırma biriminin değerlendirmeleriyle birlikte bir analizini teşkil ettiğini ifade etti. 
Raporda yer alan Anastasiadis’in ya konfederasyon ya da gevşek federasyonun çeşitli parametrelerinin görüşüleceği bir konferans yapılmasını önerdiği şeklindeki soru üzerine Prodromu, bunun doğru olmadığını, Anastasiadis’in böyle bir şey önermediğini, bunun dil sürçmesi olabileceğini belirtti.   
(FK/HÖ)
  

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