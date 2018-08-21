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Abd Kara Kuvvetleri Komutanı Mılley Güney Kıbrıs’a Uğradı

MILLEY, RMMO KOMUTANI İLE GÜNEY KIBRIS’IN ABD’YE, DİĞER ÜLKELERE OLDUĞU GİBİ KOLAYLIKLAR SAĞLAMASI OLANAĞINI GÖRÜŞTÜ

Abd Kara Kuvvetleri Komutanı Mılley Güney Kıbrıs’a Uğradı

MILLEY, RMMO KOMUTANI İLE GÜNEY KIBRIS’IN ABD’YE, DİĞER ÜLKELERE OLDUĞU GİBİ KOLAYLIKLAR SAĞLAMASI OLANAĞINI GÖRÜŞTÜ

21 Ağustos 2018 Salı 09:04
Abd Kara Kuvvetleri Komutanı Mılley Güney Kıbrıs’a Uğradı
MILLEY, RMMO KOMUTANI İLE GÜNEY KIBRIS’IN ABD’YE, DİĞER ÜLKELERE OLDUĞU GİBİ KOLAYLIKLAR SAĞLAMASI OLANAĞINI GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa, 21 Ağustos 18 (.): Ortadoğu ziyareti çerçevesinde İngiliz egemen askerî üslerini ziyaret için kısa süreliğine Güney Kıbrıs’a uğrayan ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark A. Milley’in Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral İlias Leondaris’le görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros’un “Amerikan General İle Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs MEB’indeki Araştırmalar Masaya Yatırıldı” başlıklı haberine göre, Milley-Leondaris görüşmesi Amerikalı generalin isteği üzerine Larnaka Havaalanı’nda gerçekleşti. 

Görüşmeye, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Doherty, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lilli, ABD ve İngiltere askerî ataşeleri ve RMMO subayları katıldı.

RMMO’dan yapılan açıklamaya dayandırılan habere göre, Leondaris Milley’e, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, MEB’deki hidrokarbon aramaları, Türkiye’nin tavrı ve RMMO’nun örgütlenme, işleyiş ve dönüşümüyle ilgili özet bilgi verdi.

Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle savunma işbirlikleri, AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na da değinildi. 

ABD’YE DE KOLAYLIKLAR…

 Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili işbirliğinin karşılıklı ziyaretler, eğitim, ikili veya çoklu tatbikatlar icra edilmesi ve başka ülkelerle benzer ikili ilişkilerde olduğu gibi ABD’ye de kolaylıklar sağlanması olanakları ele alındı. 

General Milley’in Leondaris’e, kendi bölge gezisinden edindiği izlenimleri aktardığı da belirtildi. 

Rum Haber Ajansı’na (KİPE) göre, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada General Milley’in ziyaretinin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz gezisi çerçevesinde gerçekleştiğine işaret edilirken, Büyükelçi Doherty’nin “bu, Washington ve Lefkoşa arasında güvenlik konularındaki işbirliğinin güçlenmesine dair yeni, önemli bir göstergedir” ifadesine yer verildi. 

(ŞA/FEZ) 
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