Güney Kıbrıs:
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11 Mayıs 2017 Perşembe 09:47

Abd Dışişleri Bakanlığı’nın “meb” Görüşü

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rum tarafının tek yanlı “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) ilan ettiği alandaki doğal kaynaklardan yararlanmasının “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin hakkı olduğu yönündeki tezini tekrarladığı haber verildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı'nın 'meb” Görüşü
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Rum tarafının tek yanlı “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) ilan ettiği alandaki doğal kaynaklardan yararlanmasının “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin hakkı olduğu yönündeki tezini tekrarladığı haber verildi.

Haravgi, “ABD: Doğal Kaynaklar Eşit Paylaşılsın” başlıklı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzeyli olduğu ancak adı belirtilmeyen bir yetkilinin Rum Haber Ajansı muhabirinin ilgili sorusuna verdiği cevabı aktardı.

Habere göre, “ABD’nin Kıbrıs MEB’iyle ilgili politikası uzun vadelidir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin  münhasır ekonomik bölgesindeki kaynakları geliştirme hakkını tanıyoruz.  Ada’nın petrol ve doğal gaz kaynaklarının diğer bütün doğal kaynakları gibi kapsamlı bir çözüm çerçevesinde her iki toplum arasında eşit paylaşılması gerektiğine inanmayı sürdürüyoruz. Bölgede gerilimi artıracak eylemlerin cesaretini kırmaya devam ediyoruz.” denildi.

Alithia, haberi, “MEB Hakkında ABD: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Egemenlik Hakkı” başlığıyla aktardı.

(ŞA/FEZ)

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