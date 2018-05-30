Abd Dini Özgürlükler Raporu





Lefkoşa, 30 Mayıs 18: ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan dini özgürlükler raporunda Güney Kıbrıs ve KKTC’ye ilişkin iddialara da yer verildi.Alithia gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl tüm dünya ülkeleri için yayınladığı dini özgürlükler raporunda Güney Kıbrıs ve KKTC’deki dini özgürlükler konusundaki iddialara yer verdi.Habere göre raporun Güney Kıbrıs’a ilişkin kısmında, Rum hükümetinin 2 bin 650 Kıbrıslı Türk ve yabancı uyruklunun Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret etmelerini sağladığı ancak uzun zamandır yapılan taleplere rağmen “Müslüman azınlığın camileri iyileştirmesine izin vermediği” belirtildi.Raporda ayrıca, Rum makamların, Budist bir topluluğa istedikleri yerde ibadet etme imkanı sağlamadığı ayrıca Yahudi cemaatinden, kendilerine yönelik vandallık ve sözlü saldırılar yapıldığı şikayetlerinin alındığı ifade edildi.Gazete, raporun KKTC’ye ilişkin kısmında ise, KKTC makamlarının dini alanlara ulaşıma yasaklar koymayı sürdürdüğü, “dini hizmetlere ilişkin yapılan 112 başvurudan 67’sine onay verdiği” iddialarının yer aldığını da aktardı.(SB/HÖ)