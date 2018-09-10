ABD Ve Rum Savunma Bakanlarının Bir Araya Geleceği İddiası

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, ay sonundan önce bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Alithia gazetesi, New York’ta yayımlanan “Greek News” gazetesinin, Cumhuriyetçi milletvekili Dan Donovan’ın açıklamalarına atıfta bulunarak yer verdiği haberinde, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in ay sonundan önce bir araya geleceklerinden söz ettiğini yazdı.

Habere göre Donovan gazeteye yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mattis’in, Rum Savunma Bakanı ile görüşmesinin söz konusu olduğunu, Güney Kıbrıs’a yönelik bir ambargonun uygulandığını, Trump hükümetinin bunu yeniden gözden geçireceğini ifade etti.

Gazete bu görüşmenin, Rum hükümeti tarafından teyit edilmediğini yazdı.

Habere göre, Rum bir yetkili Greek News’e yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın böyle bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Gazete, haberinde ayrıca Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bugün ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty ile görüşmesinin de beklendiğini yazdı.

Gazete, ABD ve Rum Savunma Bakanları’nın bir araya gelmesi durumunda bunun ilk olacağını belirtti.

