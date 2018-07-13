ABD Unfıcyp Konusunda Israrcı!

BM Genel Sekreteri’nin, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılması önerisine rağmen, ABD ile İngiltere’nin, ilerleyen günlerde BM Güvenlik Konseyi’nde yapılacak istişarelerde UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunun, Kıbrıs sorununun politik çözüm süreciyle doğrudan bağlanmasını arzu etmelerinin beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Washington UNFICYP İçin Israrcı” başlıklı haberinde, bu tezin, ABD Hükümeti’nin BM’nin barış operasyonlarında önemli kısıtlamalar yapılmasıyla ilgili genel politikasına dayandığını yazdı.

Gazete, BM’deki diplomatik kaynaklara dayanarak, İngiltere’nin kararla ilgili ön taslağında bu yönde bir adım atabileceğini ve gerek Rum Hükümeti’nin, gerekse BM’deki Rum Daimi Temsilciliği’nin, olumsuz gelişmeler yaşanmaması için çaba gösterdiğini kaydetti.

Haberde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, gelen hafta BM’de birtakım temaslarda bulunacağı, 17 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ni UNFICYP için hazırlanan son iki raporla ilgili bilgilendireceği ve üye ülkelerin sorularını yanıtlayacağı belirtildi.

Gazete, Rum Müzakereci AndreasMavroyannis’in de pazartesinden çarşambaya kadar BM’de temaslar yapacağını, ardından da ABD’li yetkililerle görüşmek üzere Washington’a gideceğini yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki taraflar ve Yunanistan ile Türkiye’de temaslarda bulunma göreviyle atadığı danışman JaneHollLute’un, Güney Kıbrıs, Atina, Londra ve Brüksel’deki temaslarını tamamlamasının ardından BM Genel Sekreteri AntonioGuterres’i tarafların tezlerine dair yazılı olarak bilgilendireceğini de kaydetti.

Haberde, Guterres’in müzakerelerin yeniden başlaması için gereken önkoşulların var olduğuna karar vermesi halinde, 25-29 Eylül tarihlerinde yapılacak BM Genel Kurulu zirvesi öncesinde veya sonrasında, liderleri New York’a davet edebileceği ifade edildi.

Gazete, diplomatik çevrelerin, yaşanacak gelişmelere göre New York’ta “Guterres Çerçevesi” konusunda anlaşma sağlanması hedefiyle beşli konferans yapılması olasılığından bahsettiklerini de yazdı.

UNFICYP RAPORU RESMİ BM BELGESİ OLARAK DAĞITILDI

Bu arada, Haravgi gazetesi de, Guterres’in UNFICYP raporunun önceki gün, BM Güvenlik Konseyi’nin resmi belgesi olarak dağıtıldığını yazdı.

Haberde, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresinin 6 ay daha uzatılması kararını 26 Temmuz’daki toplantıda onaylamasının beklendiği kaydedildi.



