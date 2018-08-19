banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881
Plajda iki grup arasında tartışma
PLAJDA İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA
27 yaşındaki kişi boğulma sonucu hayatını kaybetti
27 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Kayıp aranıyor!
KAYIP ARANIYOR
Kayıp kişi evine döndü
KAYIP KİŞİ EVİNE DÖNDÜ
banner282

“ABD silah ambargosunun kaldırılmasına adım”

“ABD silah ambargosunun kaldırılmasına adım”

19 Ağustos 2018 Pazar 08:25
“ABD silah ambargosunun kaldırılmasına adım”

“MİLLİ SAVUNMA BÜTÇE YASASI’NA EKLENEN DEĞİŞİKLİK SAVUNMA VE DIŞİŞLERİ BAKANLARI ABD-GÜNEY KIBRIS GÜVENLİK İLİŞKİSİ HAKKINDA RAPOR SUNACAK”
 

“HALC” VE YAHUDİ LOBİSİ İŞBİRLİĞİ, MİLLETVEKİLİ CICILLINE VE SENATÖR MENENDEZ’İN KATKILARIYLA

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı, Milli Savunma Bütçe Yasası’nın, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki güvenlik ilişkileri ve ABD’nin Güney Kıbrıs’a uygulamakta olduğu silah ambargosunu da içerdiği haber verildi.
Fileleftheros “Silah Satışı Ambargosunun Kaldırılmasına Adım” başlıklı haberinde Trump’ın imzaladığı yasa tahtında ABD Savunma ve Dışişleri bakanlarının, 180 gün içerisinde Amerikan Meclisi ve Senatosu’nun yetkili komitelerine ABD-Güney Kıbrıs güvenlik ilişkisiyle ilgili rapor sunmak zorunda olduğuna dikkat çekti.
MECLİS VE SENATO KOMİTELERİNE SUNULACAK RAPORUN İÇERİĞİ
Haberde, Milli Savunma Bütçe Yasası tahtında ABD Savunma ve Dışişleri bakanlarının, Meclis ve Senato komitelerine sunmak zorunda olduğu raporun içermesi gerekenler şöyle sıralandı:
1-ABD ile Güney Kıbrıs arasında devam eden askerî işbirliği ile güvenlik işbirliğinin tanımı.
2-Güney Kıbrıs’ın askerî ve güvenlik kabiliyetlerinin güçlendirilmesi de dahil, iki taraf arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılması muhtemel adımların görüşülmesi.
3-ABD’nin Rum silahlı kuvvetleri için “savunma malzemesi ve hizmeti” alımlarına izin ve diğer onayları vermeyi reddederek uyguladığı silah ambargosu politikasının etkinliğinin analizi. ABD’nin Güney Kıbrıs ile ikili güvenlik işbirliği politikasının etkinlik analizi. ABD’nin ve ortaklarının Doğu Akdeniz bölgesindeki ortak güvenlik hedeflerini başarma kabiliyetinin analizi.
4-ABD’nin bu politikasının, Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik politikasının hedeflerine uygunluğunun analizi.
5-Böyle bir Amerikan politikasının kaldırılmasının ABD’nin Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz bölgesi ile ilintili çıkarlarına olası sonuçlarının değerlendirilmesi.
“Helen Amerikan Liderliği Konseyi (HALC)” İcra Müdürü Endy Zemenidis, Milli Savunma Bütçesi Yasası’na bu değişikliğin dahil edilmesinde HALC ve Amerikan-Yahudi Komitesi’nin (Yahudi Lobisi) işbirliğine işaret ederken değişiklik önerisini sunan Milletvekili David Cicilline ile Senatör Robert Menendez’e teşekkür etti.
Zemenidsi “yasaya eklenen bu değişiklik ABD’nin Kıbrıs’a uygulamakta olduğu verimsiz silah ambargosunun kaldırılmasına ve Dışişleri Bakanı West Mitchel’in Trump hükümetinin hedefi olarak ilan ettiği; Kıbrıs’ın stratejik açıdan yükseltilmesine bir adım daha yaklaştırdı” dedi şunları ekledi:
“Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki Batı çıkarlarının ileri hattı devlet oldu. ABD uzun zamandır Türkiye’ye, Kıbrıs Cumhuriyeti ile daha yakın stratejik ilişkiye fiili veto hakkı vermişti. Milli Savunma Bütçe Yasası bizi, daha iyi bir politikaya bir adım daha yaklaştırdı.”
 

banner288
Son Güncelleme: 19.08.2018 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk Yaştaki 3 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı
Çocuk Yaştaki 3 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı
KKTC’deki Ekonomik Kriz Rum Gazetelerinin Manşetinde
KKTC’deki Ekonomik Kriz Rum Gazetelerinin Manşetinde
Kıbrıslı Rum KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak mal geçirirken yakalandı
Kıbrıslı Rum KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak mal geçirirken yakalandı
Kiprianu: “Anastasiadis bize farklı kamuoyuna farklı konuşuyor”
Kiprianu: “Anastasiadis bize farklı kamuoyuna farklı konuşuyor”
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 20 bin yasadışı göçmen var
Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 20 bin yasadışı göçmen var
İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lıllıe’nin Demeci!
İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lıllıe’nin Demeci!
ABD Casus Uçağı Bölgede
ABD Casus Uçağı Bölgede
Duncan: “İki Toplumlu İki Kesimli Federasyonu Destekliyoruz”
Duncan: “İki Toplumlu İki Kesimli Federasyonu Destekliyoruz”
Mackenzie’deki Kıbrıs Türk Malları İçin “Geçiş Dönemi”
Mackenzie’deki Kıbrıs Türk Malları İçin “Geçiş Dönemi”
Güney’in turizm rakamları
Güney’in turizm rakamları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim