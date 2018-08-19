“ABD silah ambargosunun kaldırılmasına adım”

“MİLLİ SAVUNMA BÜTÇE YASASI’NA EKLENEN DEĞİŞİKLİK SAVUNMA VE DIŞİŞLERİ BAKANLARI ABD-GÜNEY KIBRIS GÜVENLİK İLİŞKİSİ HAKKINDA RAPOR SUNACAK”



“HALC” VE YAHUDİ LOBİSİ İŞBİRLİĞİ, MİLLETVEKİLİ CICILLINE VE SENATÖR MENENDEZ’İN KATKILARIYLA

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı, Milli Savunma Bütçe Yasası’nın, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki güvenlik ilişkileri ve ABD’nin Güney Kıbrıs’a uygulamakta olduğu silah ambargosunu da içerdiği haber verildi.

Fileleftheros “Silah Satışı Ambargosunun Kaldırılmasına Adım” başlıklı haberinde Trump’ın imzaladığı yasa tahtında ABD Savunma ve Dışişleri bakanlarının, 180 gün içerisinde Amerikan Meclisi ve Senatosu’nun yetkili komitelerine ABD-Güney Kıbrıs güvenlik ilişkisiyle ilgili rapor sunmak zorunda olduğuna dikkat çekti.

MECLİS VE SENATO KOMİTELERİNE SUNULACAK RAPORUN İÇERİĞİ

Haberde, Milli Savunma Bütçe Yasası tahtında ABD Savunma ve Dışişleri bakanlarının, Meclis ve Senato komitelerine sunmak zorunda olduğu raporun içermesi gerekenler şöyle sıralandı:

1-ABD ile Güney Kıbrıs arasında devam eden askerî işbirliği ile güvenlik işbirliğinin tanımı.

2-Güney Kıbrıs’ın askerî ve güvenlik kabiliyetlerinin güçlendirilmesi de dahil, iki taraf arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılması muhtemel adımların görüşülmesi.

3-ABD’nin Rum silahlı kuvvetleri için “savunma malzemesi ve hizmeti” alımlarına izin ve diğer onayları vermeyi reddederek uyguladığı silah ambargosu politikasının etkinliğinin analizi. ABD’nin Güney Kıbrıs ile ikili güvenlik işbirliği politikasının etkinlik analizi. ABD’nin ve ortaklarının Doğu Akdeniz bölgesindeki ortak güvenlik hedeflerini başarma kabiliyetinin analizi.

4-ABD’nin bu politikasının, Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik politikasının hedeflerine uygunluğunun analizi.

5-Böyle bir Amerikan politikasının kaldırılmasının ABD’nin Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz bölgesi ile ilintili çıkarlarına olası sonuçlarının değerlendirilmesi.

“Helen Amerikan Liderliği Konseyi (HALC)” İcra Müdürü Endy Zemenidis, Milli Savunma Bütçesi Yasası’na bu değişikliğin dahil edilmesinde HALC ve Amerikan-Yahudi Komitesi’nin (Yahudi Lobisi) işbirliğine işaret ederken değişiklik önerisini sunan Milletvekili David Cicilline ile Senatör Robert Menendez’e teşekkür etti.

Zemenidsi “yasaya eklenen bu değişiklik ABD’nin Kıbrıs’a uygulamakta olduğu verimsiz silah ambargosunun kaldırılmasına ve Dışişleri Bakanı West Mitchel’in Trump hükümetinin hedefi olarak ilan ettiği; Kıbrıs’ın stratejik açıdan yükseltilmesine bir adım daha yaklaştırdı” dedi şunları ekledi:

“Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki Batı çıkarlarının ileri hattı devlet oldu. ABD uzun zamandır Türkiye’ye, Kıbrıs Cumhuriyeti ile daha yakın stratejik ilişkiye fiili veto hakkı vermişti. Milli Savunma Bütçe Yasası bizi, daha iyi bir politikaya bir adım daha yaklaştırdı.”

