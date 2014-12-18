ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Senatör Menendez’in Açıklaması

ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Senatör Robert Menendez’in, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik bölgesindeki Türk “meydan okumalarını” eleştiren bir açıklama yaptığı belirtildi.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Senatör Robert Menendez’in açıklamalarına yer verdi.
Habere göre, Menendez, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki Türk “meydan okumalarına” tepki göstermesi için Amerikan hükümetine çağrıda bulundu.
Menendez, Barbaros gemisini geri çekmesi için Türkiye’ye çağrı yaptı.